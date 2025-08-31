SC Waldgirmes lässt gegen Türk Gücü Friedberg wieder Federn

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lahnau-Waldgirmes. Einen für alle Beteiligten unerklärlichen Auftritt hat Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes bei der 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen Türk Gücü Friedberg hingelegt. Nichts erinnerte aus Sicht der Lahnauer mehr an die Klasseleistung beim 2:0-Sieg über die U21 der Frankfurter Eintracht vor Wochenfrist.