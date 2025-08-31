 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Henry Erler sieht früh ausgewechselt eine knappe Heimniederlage seines SC Waldgirmes gegen Türk Gücü Friedberg. © Steffen Bär
SC Waldgirmes lässt gegen Türk Gücü Friedberg wieder Federn

Teaser HL: +++ Für die Lahnauer läuft es in der neuen Saison der Fußball-Hessenliga nach wie vor nicht rund. Eine Unachtsamkeit führt zum entscheidenden Gegentor für den Vorjahres-Vizemeister +++

Lahnau-Waldgirmes. Einen für alle Beteiligten unerklärlichen Auftritt hat Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes bei der 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen Türk Gücü Friedberg hingelegt. Nichts erinnerte aus Sicht der Lahnauer mehr an die Klasseleistung beim 2:0-Sieg über die U21 der Frankfurter Eintracht vor Wochenfrist.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

