SC Waldgirmes lädt das Schlusslicht zum Sieg ein

Lahnau-Waldgirmes. Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes hat das Kellerduell zu Hause gegen den zuvor noch sieglosen SV „Adler“ Weidenhausen mit 0:1 (0:1) verloren. Nach mehr als einem Drittel der Saison bleiben für die Lahnauer damit nur sieben von 36 möglichen Punkten auf der Habenseite. Die Gäste vom Hohen Meißner, bis dahin mit der zweitschwächsten Deckung der Liga ausgestattet, feierten ihr „zu Null“ frenetisch.