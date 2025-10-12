 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Maik Buss (blaues Trikot) und Torben Höhn (2.v.r.) vom Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes haben unfreiwillig Anteil daran, dass eine Niederlage gegen Weidenhausen herausspringt. (Archivfoto) © Uwe Krämer
SC Waldgirmes lädt das Schlusslicht zum Sieg ein

Teaser HL: +++ Der SC Waldgirmes steht in der Fußball-Hessenliga mehr denn je unter Druck. Die Lahnauer gehen gegen die „Adler“ aus Weidenhausen leer aus +++

Lahnau-Waldgirmes. Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes hat das Kellerduell zu Hause gegen den zuvor noch sieglosen SV „Adler“ Weidenhausen mit 0:1 (0:1) verloren. Nach mehr als einem Drittel der Saison bleiben für die Lahnauer damit nur sieben von 36 möglichen Punkten auf der Habenseite. Die Gäste vom Hohen Meißner, bis dahin mit der zweitschwächsten Deckung der Liga ausgestattet, feierten ihr „zu Null“ frenetisch.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

