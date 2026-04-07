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Ligabericht
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SC Waldgirmes kommt am Ostermontag zurück
Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes bedient sich an Ostermontag am Gedanken der Wiederauferstehung. Nach 0:2-Rückstand gegen Hummetroth schlagen die Lahnauer zurück +++
Lahnau-Waldgirmes. Von der Wiederauferstehung des SC Waldgirmes zu sprechen, wäre an Ostern sicherlich viel zu pathetisch. Aber ein wenig war es schon so. Nach der klaren Niederlage gegen den FSV Fernwald lagen die Lahnauer in der Fußball-Hessenliga am Montag zu Hause auch gegen den SV Hummetroth scheinbar aussichtslos zurück, ehe sie durch zwei späte Tore doch noch ein 2:2 (0:1)-Remis schafften.