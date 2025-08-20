SC Waldgirmes knöpft FSV Fernwald einen Punkt ab

Fernwald-Steinbach. Nach den beiden Niederlagen der Gastgeber in der Vorsaison haben sich der FSV Fernwald und der SC Waldgirmes im neuesten Mittelhessenderby mit 1:1 (1:1)-Unentschieden getrennt. „Wir müssen heute mit dem einem Punkt zufrieden sein. Wir haben den SC in der ersten Halbzeit zu zahlreichen Großchancen eingeladen. Zur Pause hätte die Partie bereits gegen uns entschieden sein können“, sagte FSV-Trainer Daniel Steuernagel.Bei den Hausherren rückte der zuletzt gesperrte Julian Bender für Felix Hahn ins Team, während Tom Woiwod neben Philipp Cloos den Vorzug vor Awed Issac Abeselom als zweite Spitze erhielt. Die Gäste setzten nach drei Niederlagen zum Saisonstart auf eine defensive Aufstellung. Hier rückten Karl Cost und Henry Erler für Mohamed Enis Khalfaoui und Javier Recio-Perez ins Team.