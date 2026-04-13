SC Waldgirmes ist im Derby in der Offensive zu harmlos Teaser HL: +++ Beim FC Gießen wird der Fußball-Hessenligist schon nach knapp drei Minuten kalt erwischt. Auch wenn der Trainer des SC Waldgirmes sein Team lobt, ist eine Sache deutlich zu sehen +++ von Redaktion · Heute, 14:07 Uhr · 0 Leser

Zwar ist Gian Olizzo vor den Augen seines Teamkollegen Javier Recio-Perez (r.) vor dem Gießener Tolga Duran (l.) am Ball, dennoch muss der SC Waldgirmes in der Fußball-Hessenliga eine klare Niederlage beim FC Gießen einstecken. © Harald Friedrich

Gießen. Mit der 0:3 (0:1)-Derbyniederlage bei Regionalligaanwärter FC Gießen hat sich die Lage für die Fußballer des SC Waldgirmes im Kampf um den Hessenliga-Klassenerhalt noch einmal verschlechtert. Die Universitätsstädter bleiben dagegen daheim seit mehr als acht Monaten ungeschlagen.