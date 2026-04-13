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Ligabericht
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SC Waldgirmes ist im Derby in der Offensive zu harmlos
Teaser HL: +++ Beim FC Gießen wird der Fußball-Hessenligist schon nach knapp drei Minuten kalt erwischt. Auch wenn der Trainer des SC Waldgirmes sein Team lobt, ist eine Sache deutlich zu sehen +++
Gießen. Mit der 0:3 (0:1)-Derbyniederlage bei Regionalligaanwärter FC Gießen hat sich die Lage für die Fußballer des SC Waldgirmes im Kampf um den Hessenliga-Klassenerhalt noch einmal verschlechtert. Die Universitätsstädter bleiben dagegen daheim seit mehr als acht Monaten ungeschlagen.