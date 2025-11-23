 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Jubel: Die Spieler des SC Waldgirmes III freuen sich in der Fußball-B-Liga über den Sieg gegen die SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen. © Isabel Althof
Jubel: Die Spieler des SC Waldgirmes III freuen sich in der Fußball-B-Liga über den Sieg gegen die SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen. © Isabel Althof

SC Waldgirmes III macht das halbe Dutzend voll

Teaser KLB WETZLAR: +++ Der Fußball-B-Ligist macht gegen die SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen früh alles klar. Der Spitzenreiter gibt sich ebenfalls keine Blöße. Aber was war eigentlich mit dem Wetter? +++

Verlinkte Inhalte

KLB Wetzlar
SC Münch/Dut II
Burgsolms III
Waldgirmes III
SG TuS Naunheim II

Wetzlar. Aufgrund der Minustemperaturen sind am Sonntag auch in der Fußball-B-Liga die meisten der acht im Spielplan vorgesehenen Begegnungen ausgefallen – ein Trio brachte seine Spiele allerdings durch. Dabei stellte Waldgirmes III seine derzeitige Top-Form mit einem 6:0-Kantersieg gegen den starken Aufsteiger SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen unter Beweis.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 023.11.2025, 20:43 Uhr
RedaktionAutor