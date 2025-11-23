SC Waldgirmes III macht das halbe Dutzend voll

Wetzlar. Aufgrund der Minustemperaturen sind am Sonntag auch in der Fußball-B-Liga die meisten der acht im Spielplan vorgesehenen Begegnungen ausgefallen – ein Trio brachte seine Spiele allerdings durch. Dabei stellte Waldgirmes III seine derzeitige Top-Form mit einem 6:0-Kantersieg gegen den starken Aufsteiger SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen unter Beweis.