SC Waldgirmes III macht das halbe Dutzend voll

Teaser KLB WETZLAR: +++ Der Fußball-B-Ligist macht gegen die SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen früh alles klar. Der Spitzenreiter gibt sich ebenfalls keine Blöße. Aber was war eigentlich mit dem Wetter? +++
Wetzlar. Aufgrund der Minustemperaturen sind am Sonntag auch in der Fußball-B-Liga die meisten der acht im Spielplan vorgesehenen Begegnungen ausgefallen – ein Trio brachte seine Spiele allerdings durch. Dabei stellte Waldgirmes III seine derzeitige Top-Form mit einem 6:0-Kantersieg gegen den starken Aufsteiger SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen unter Beweis.