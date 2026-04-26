 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

SC Waldgirmes holt wichtige Punkte im Abstiegskampf

Teaser HL: +++ Im Keller brennt noch Licht: Der SC Waldgirmes hat in der Hessenliga nach einer kollektiv starken Leistung mit 2:0 beim CSC 03 Kassel gewonnen +++

von Redaktion · Heute, 21:13 Uhr · 0 Leser
„Eine tolle Vorstellung“ bescheinigt Trainer Mario Schappert seinen Jungs vom SC Waldgirmes nach einem wichtigen 2:0-Sieg im Abstiegskampf der Hessenliga. © Jenniver Röczey
„Eine tolle Vorstellung“ bescheinigt Trainer Mario Schappert seinen Jungs vom SC Waldgirmes nach einem wichtigen 2:0-Sieg im Abstiegskampf der Hessenliga. © Jenniver Röczey

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CSC 03 Kassel

KASSEL. Im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga hat sich der SC Waldgirmes am Sonntag drei ganz wichtige Punkte geholt. Die Lahnauer siegten nach einer kollektiv starken Leistung beim CSC 03 Kassel mit 2:0 (1:0).

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