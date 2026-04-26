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Ligabericht
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SC Waldgirmes holt wichtige Punkte im Abstiegskampf
Teaser HL: +++ Im Keller brennt noch Licht: Der SC Waldgirmes hat in der Hessenliga nach einer kollektiv starken Leistung mit 2:0 beim CSC 03 Kassel gewonnen +++
KASSEL. Im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga hat sich der SC Waldgirmes am Sonntag drei ganz wichtige Punkte geholt. Die Lahnauer siegten nach einer kollektiv starken Leistung beim CSC 03 Kassel mit 2:0 (1:0).