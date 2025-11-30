SC Waldgirmes: Gründe für die Absage des Hummetroth-Spiels

Lahnau-Waldgirmes/Hummetroth. Zweite Spielabsage in Folge für den SV Hummetroth in der Fußball-Hessenliga: Nachdem die Partie gegen den SC 1960 Hanau am vergangenen Wochenende noch witterungsbedingt abgesagt werden musste, gab es am Samstag beim SC Waldgirmes einen Spielausfall der etwas anderen Art.

Dass sich die Stadt Gießen am Wochenende aufgrund der AfD-Veranstaltung zur Neugründung einer Jugendorganisation im Ausnahmezustand befinden würde, war schon länger bekannt. Der Ligakonkurrent FC Gießen hatte sein Heimspiel gegen Türk Gücu Friedberg daher vorzeitig abgesagt. Dass sich dieser aber auch auf die angrenzenden Dörfer ausweiten würde, schien nicht absehbar zu sein.

Neben der Sperrung vieler Straßen zogen auch in Waldgirmes und Atzbach Demonstranten durch die Straßen. „Wir hatten dieses Ausmaß gerade auch außerhalb Gießens nicht erwartet. Momentan sind nahezu alle Zufahrtsstraßen dicht. Vielleicht wären die Beteiligten irgendwie auf den Sportplatz gekommen, die Sicherheitsbedenken waren aber zu groß. Daher haben wir heute Morgen mit dem Klassenleiter Hartmut Schwöbel telefoniert und entschieden, die Begegnung abzusagen. Anschließend haben wir dann umgehend unseren Gegner informiert“, schilderte Björn Velten, Sportlicher Leiter des SCW, den aufregenden Samstagmorgen.

Das Team aus dem Odenwald erreichte die Spielabsage noch rechtzeitig vor der Abfahrt ins 125 Kilometer entfernte Waldgirmes. Somit wartet deren Interimscoach Christopher Nguyen weiter auf sein Debüt an der Seitenlinie, bevor im neuen Jahr Ex-Profi Denis Streker das Traineramt übernimmt.