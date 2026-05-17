SC Waldgirmes gibt 3:1-Führung ab und verliert in Baunatal Teaser HL: +++ Die Mannschaft von Trainer Mario Schappert ist bis in die Schlussminuten nahe dran an Zählbarem. Dann bricht das Unheil doch noch über den Hessenliga-Abstiegskandidaten zusammen +++ von Redaktion · Heute, 14:27 Uhr · 0 Leser

Trifft zwar zum 2:1 in Baunatal, doch am Ende unterliegt Phil Reuter (l.) mit dem SC Waldgirmes ganz bitter mit 3:4 beim KSV Baunatal. © Isabel Althof

Baunatal. 3:1 zur Pause geführt und voller Hoffnung. Kellerkind SC Waldgirmes erlebte im „Spiel der wohl letzten Chance“ ein Wechselbad der Gefühle, das die Lahnauer nach insgesamt 93 Minuten noch mit 3:4 verloren. Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt sind damit wohl endgültig dahin.