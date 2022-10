Muss mit dem SC Waldgirmes eine Niederlage beim KSV Baunatal akzeptieren: Trainer Mario Schappert. (© Steffen Bär)

SC Waldgirmes freut sich nicht lange über Ausgleichstreffer Teaser HL: +++ In der Fußball-Hessenliga geht die Achterbahnfahrt der Lahnauer weiter. Beim KSV Baunatal sieht es kurz nach einem Happyend für den SC aus, dann schlagen die VW-Städter zurück +++

BAUNATAL-ALTENBAUNA - Der SC Waldgirmes sorgt bei seinen Anhängern weiter für ein Wechselbad der Gefühle. Eine Woche nach dem Heimerfolg gegen Eddersheim musste sich der SC Waldgirmes am Samstag in der Fußball-Hessenliga beim KSV Baunatal mit 1:3 (0:1) geschlagen geben. Darüber, dass der Sieg der Gastgeber am Ende verdient war, waren sich Mario Schappert und Tobias Nebe einig.