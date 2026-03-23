SC Waldgirmes feiert zweiten Auswärtssieg in Serie Teaser HL: +++ Mit dem SCW ist im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga zu rechnen. Warum der Dreier bei der U21 des SV Darmstadt 98 verdient ist und was den Unterschied machte +++ von Redaktion · Heute, 12:29 Uhr · 0 Leser

Lässt den SC Waldgirmes beim SV Darmstadt U21 spät jubeln: Nico Götz (am Ball), dessen 2:1-Siegtreffer den Lahnauern im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga neuen Auftrieb verleiht. (Archivfoto) © Peter Bayer

Alsbach-Hähnlein. In den ersten zehn Auswärtsspielen dieser Saison hatte Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes vergeblich auf einen Sieg gewartet. Acht Tage nach dem 1:0-Erfolg bei Türk Gücü Friedberg gelang nun mit dem 2:1 (1:1) im Kellerduell bei der U21 des Zweitligisten SV Darmstadt 98 sogar der zweite Auswärtssieg in Folge.