Ligabericht
Sorgt im Heimspiel des Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes für die Entscheidung: Mohamed Zouaoui (vorne), der hier den Ball gegen Nico Ochojski von der U21 von Eintracht Frankfurt abschirmt. © Steffen Bär
SC Waldgirmes feiert den ersten Saisonsieg

Teaser HL: +++ Aufatmen beim Fußball-Hessenligisten: Nach dem Remis beim FSV Fernwald legt der SC Waldgirmes nach. Und das gegen einen großen Namen +++

Lahnau-Waldgirmes . Nach drei Pleiten zum Auftakt kommt Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes in die Spur. Gegen den bis dahin noch ungeschlagenen U21-Nachwuchs der Frankfurter Eintracht behielten die Lahnauer überraschend mit 2:0 (0:0) die Oberhand – und das am Ende vollkommen leistungsgerecht.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

