SC Waldgirmes feiert den ersten Saisonsieg

Lahnau-Waldgirmes . Nach drei Pleiten zum Auftakt kommt Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes in die Spur. Gegen den bis dahin noch ungeschlagenen U21-Nachwuchs der Frankfurter Eintracht behielten die Lahnauer überraschend mit 2:0 (0:0) die Oberhand – und das am Ende vollkommen leistungsgerecht.