Ligavorschau
Torhüter Maik Buss und der SC Waldgirmes empfangen in der Fußball-Hessenliga den FC Gießen zum Derby. (Archivfoto) © Jenniver Röczey
Torhüter Maik Buss und der SC Waldgirmes empfangen in der Fußball-Hessenliga den FC Gießen zum Derby. (Archivfoto) © Jenniver Röczey

SC Waldgirmes fast schon zum Siegen verdammt

Teaser HL :+++ Der Fußball-Hessenligist muss punkten, um den Anschluss in der Tabelle nicht zu verlieren. Nun kommt mit dem FC Gießen ein bekannter Name. Wir zeigen das Spiel im Livestream +++

Lahnau-Waldgirmes . Nach acht Spieltagen der Fußball-Hessenligasaison 2025/26 steht der SC Waldgirmes mit nur vier Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt der der FC Gießen zum Mittelhessenderby. Diese Redaktion übertragt das Spiel im Live-Stream. Von einer schwierigen Phase, in der sich sein Team aktuell befindet, spricht Mario Schappert. Was sind die Gründe für den bescheidenen Saisonstart? Zu nennen ist der verletzungsbedingte Ausfall von Akteuren wie Henry Erler, „Mo“ Zouaoui und Kevin Bartheld, die nicht nur für Qualität, sondern auch für Mentalität stehen. Auch Pedram Afrooghi (Flitterwochen) und Abdul Dikeni (gesperrt) sind im Derby nicht dabei.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

