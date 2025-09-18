SC Waldgirmes fast schon zum Siegen verdammt

Lahnau-Waldgirmes . Nach acht Spieltagen der Fußball-Hessenligasaison 2025/26 steht der SC Waldgirmes mit nur vier Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt der der FC Gießen zum Mittelhessenderby. Diese Redaktion übertragt das Spiel im Live-Stream. Von einer schwierigen Phase, in der sich sein Team aktuell befindet, spricht Mario Schappert. Was sind die Gründe für den bescheidenen Saisonstart? Zu nennen ist der verletzungsbedingte Ausfall von Akteuren wie Henry Erler, „Mo“ Zouaoui und Kevin Bartheld, die nicht nur für Qualität, sondern auch für Mentalität stehen. Auch Pedram Afrooghi (Flitterwochen) und Abdul Dikeni (gesperrt) sind im Derby nicht dabei.