SC Waldgirmes erwartet die Mannschaft der Stunde

Gibt sich mit Eintracht Stadtallendorf beim Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes die Ehre: Trainer Gino Parson. (Archivbild) © Martin Weis

Wetzlar . In der Fußball-Hessenliga bleiben den heimischen Teams noch jeweils vier Spiele, um den drohenden Abstieg abzuwenden. Während der Rang-13. VfB Marburg vor der Auswärtspartie beim FC Gießen am Sonntag (15 Uhr) mit 35 Zählern aktuell einen den Klassenerhalt bedeutenden Tabellenplatz einnimmt, steht der SC Waldgirmes (30) vor der Heimaufgabe gegen den TSV Stadtallendorf am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Rücken zur Wand.