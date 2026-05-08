 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

SC Waldgirmes erwartet die Mannschaft der Stunde

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist braucht im Kampf um den Klassenerhalt Punkte. Nun reist aber ein Gegner mit Selbstvertrauen an. Auch der VfB Marburg hat eine knifflige Aufgabe zu lösen +++

von Redaktion · Heute, 19:34 Uhr · 0 Leser
Gibt sich mit Eintracht Stadtallendorf beim Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes die Ehre: Trainer Gino Parson. (Archivbild) © Martin Weis
Gibt sich mit Eintracht Stadtallendorf beim Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes die Ehre: Trainer Gino Parson. (Archivbild) © Martin Weis

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Wetzlar . In der Fußball-Hessenliga bleiben den heimischen Teams noch jeweils vier Spiele, um den drohenden Abstieg abzuwenden. Während der Rang-13. VfB Marburg vor der Auswärtspartie beim FC Gießen am Sonntag (15 Uhr) mit 35 Zählern aktuell einen den Klassenerhalt bedeutenden Tabellenplatz einnimmt, steht der SC Waldgirmes (30) vor der Heimaufgabe gegen den TSV Stadtallendorf am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Rücken zur Wand.

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