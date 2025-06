SC Waldgirmes eröffnet Saison bei einem Aufsteiger

Wetzlar . Der vorläufige Spielplan für die Saison 2025/26 in der Fußball-Hessenliga steht – und beginnt für den SC Waldgirmes am 2. August durchaus mit einer interessanten Aufgabe: Die Lahnauer gastieren bei Verbandsliga-Meister TuBa Pohlheim. Der Aufsteiger macht in diesem Sommer bisher mit Toptransfers wie Nicolas Strack (VfB Marburg) und Kian Golafra, ehemaliger Kapitän des SC Waldgirmes, auf sich aufmerksam. „Ich finde, es ist ein interessanter Auftakt“, sagt Bjön Velten. Der Sportliche Leiter des SCW fügt an: „In Pohlheim machen sie eine gute Arbeit. Generell ist es so, dass die Hessenliga enorm an Qualität zugenommen hat. Gerade für uns gibt es keine leichten Aufgaben in dieser Klasse.“