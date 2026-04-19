 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

SC Waldgirmes erleidet im Abstiegskampf einen Rückschlag

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist verpasst gegen Hanau drei enorm wichtige Punkte. Der Trainer gibt sich hinterher kämpferisch und glaubt weiterhin fest an das große Ziel +++

von Redaktion · Heute, 20:18 Uhr · 0 Leser
Sieht eine Niederlage seines Teams: Mario Schappert, Trainer des Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes. (Archivbild) © Steffen Bär
Sieht eine Niederlage seines Teams: Mario Schappert, Trainer des Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes. (Archivbild) © Steffen Bär

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Lahnau-Waldgirmes . Im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga hat der SC Waldgirmes den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Am Samstag unterlagen die Lahnauer zuhause dem ebenfalls noch nicht geretteten SC 1960 Hanau mit 0:2 (0:0).

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