SC Waldgirmes erkennt Überlegenheit der TSG Wieseck an

Wetzlar. Eine Nummer zu groß ist die TSG Wieseck für für die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes in der Hessenliga gewesen. Das Topteam aus Gießen setzte sich auf dem Lahnauer Kunstrasenplatz mit 4:0 (2:0) durch. Und das, obwohl der SCW kämpferisch durchaus zu überzeugen wusste.