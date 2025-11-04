SC Waldgirmes erkennt Überlegenheit der TSG Wieseck an

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Eine Nummer zu groß ist die TSG Wieseck für für die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes in der Hessenliga gewesen. Das Topteam aus Gießen setzte sich auf dem Lahnauer Kunstrasenplatz mit 4:0 (2:0) durch. Und das, obwohl der SCW kämpferisch durchaus zu überzeugen wusste.