Ligabericht
Tom Röder und der SC Waldgirmes kassieren in der Fußball-Hessenliga der A-Junioren eine Niederlage gegen die TSG Wieseck. (Archivfoto) © Steffen Bär
SC Waldgirmes erkennt Überlegenheit der TSG Wieseck an

Teaser A-JUGEND: +++ Die Fußball-A-Junioren aus der Lahnaue haben gegen das Topteam keine Chance. Allerdings sieht das Trainerteam auch positive Ansätze bei diesem letztlich einseitigen Derby +++

Wetzlar. Eine Nummer zu groß ist die TSG Wieseck für für die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes in der Hessenliga gewesen. Das Topteam aus Gießen setzte sich auf dem Lahnauer Kunstrasenplatz mit 4:0 (2:0) durch. Und das, obwohl der SCW kämpferisch durchaus zu überzeugen wusste.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

