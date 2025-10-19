SC Waldgirmes erkämpft sich in der Hessenliga einen Punkt

Stadtallendorf. In der Fußball-Hessenliga hat der SC Waldgirmes am Samstag mit dem 0:0-Unentschieden beim TSV Stadtallendorf einen wichtigen Punkt geholt. Der Abstand zu den unmittelbar vor den Lahnauern platzierten Teams vergrößert sich dennoch erst einmal. „Das war die erhoffte Reaktion auf die Niederlage gegen Weidenhausen. Kämpferisch top, spielerisch solide“, stellte Björn Velten, der Sportliche Leiter des SCW, erleichtert fest.