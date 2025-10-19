 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Verdient sich beim Remis des Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes in Stadtallendorf ein Sonderlob: Karl Cost. (Archivfoto) © Nick Fingerhut
Verdient sich beim Remis des Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes in Stadtallendorf ein Sonderlob: Karl Cost. (Archivfoto) © Nick Fingerhut

SC Waldgirmes erkämpft sich in der Hessenliga einen Punkt

Teaser HL: +++ Ein Zähler, der gut für die Moral ist: Der Fußball-Hessenligist aus Lahnau schlägt sich in Stadtallendorf wacker. Dabei zeigen die Umstellungen des Trainers Wirkung +++

Stadtallendorf. In der Fußball-Hessenliga hat der SC Waldgirmes am Samstag mit dem 0:0-Unentschieden beim TSV Stadtallendorf einen wichtigen Punkt geholt. Der Abstand zu den unmittelbar vor den Lahnauern platzierten Teams vergrößert sich dennoch erst einmal. „Das war die erhoffte Reaktion auf die Niederlage gegen Weidenhausen. Kämpferisch top, spielerisch solide“, stellte Björn Velten, der Sportliche Leiter des SCW, erleichtert fest.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

