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Ligavorschau
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SC Waldgirmes: Der Trainer glaubt an seine Mannschaft
Teaser HL: +++ Schafft der Fußball-Hessenligist das große Wunder? Der SC Waldgirmes gibt sich zumindest nicht auf. Sonnenschein herrscht dagegen beim VfB Marburg +++
Wetzlar . Der SC Waldgirmes und der VfB Marburg kämpfen in der Fußball-Hessenliga um den Klassenerhalt. Mit deutlich schlechteren Aussichten für die Lahnauer, die am Freitagabend (19.30 Uhr) beim KSV Baunatal gastieren. Und mit großen Chancen für die Marburger, die am Samstag (15 Uhr) den SC 1960 Hanau empfangen.