 2026-05-12T12:35:39.633Z

Ligavorschau

SC Waldgirmes: Der Trainer glaubt an seine Mannschaft

Teaser HL: +++ Schafft der Fußball-Hessenligist das große Wunder? Der SC Waldgirmes gibt sich zumindest nicht auf. Sonnenschein herrscht dagegen beim VfB Marburg +++

von Redaktion · Heute, 21:42 Uhr · 0 Leser
Schafft er mit seinen Jungs noch den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga? Trainer Mario Schappert und der SC Waldgirmes reisen nach Baunatal. © Steffen Bär
Schafft er mit seinen Jungs noch den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga? Trainer Mario Schappert und der SC Waldgirmes reisen nach Baunatal. © Steffen Bär

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Wetzlar . Der SC Waldgirmes und der VfB Marburg kämpfen in der Fußball-Hessenliga um den Klassenerhalt. Mit deutlich schlechteren Aussichten für die Lahnauer, die am Freitagabend (19.30 Uhr) beim KSV Baunatal gastieren. Und mit großen Chancen für die Marburger, die am Samstag (15 Uhr) den SC 1960 Hanau empfangen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.