SC Waldgirmes braucht viel Geduld Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist hat zuletzt Werbung in eigener Sache gemacht. Nun wartet mit dem FC Eddersheim allerdings die zweitbeste Abwehr der Liga +++

LAHNAU-WALDGIRMES - Es ist die spannende Frage schlechthin: Nimmt Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes die zuletzt gezeigte Moral mit ins Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den FC Eddersheim? "Das 2:2-Remis bei der U 21 der Frankfurter Eintracht hat uns allen gutgetan. Was Kampf und Leidenschaft betrifft, waren wir dicht an 100 Prozent", sagt der Waldgirmeser Trainer Mario Schappert.