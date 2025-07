SC Waldgirmes bleibt in der Hessenliga eine feste Größe

Lahnau-Waldgirmes. Die fußballfreie Zeit dauerte für den SC Waldgirmes in diesem Sommer gerade einmal zwei Wochen. Nach dem Kreispokalsieg am Pfingstmontag bat Mario Schappert bereits am 23. Juni wieder zum ersten Training für die neue Runde. Die Lahnauer gehen nach ihrem Wiederaufstieg in Hessens Amateuroberhaus im Sommer 2017 nun in ihre neunte Saison in Folge. Eine bemerkenswerte Leistung, ist von den Mannschaften aus der Saison 2017/2018 außerdem nur noch der KSV Baunatal dabei.