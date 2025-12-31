SC Waldgirmes bekennt sich zu Trainer Mario Schappert

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lahnau-Waldgirmes. Der SC Waldgirmes setzt auf Kontinuität. Wie der Verein mitteilt, hat die Sportliche Leitung die Verträge mit allen Cheftrainern der Seniorenteams für die kommende Saison verlängert.