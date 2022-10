Kann nach seiner abgesessenen Sperre wieder angreifen: Waldgirmes-Stürmer Felix Erben. Foto: Steffen Bär

SC Waldgirmes: Auf der Suche nach Konstanz Teaser HL: +++ Der Lahnauer Fußball-Hessenligist hat in dieser Saison noch nie zwei Spiele in Folge gewinnen können. Das soll sich im Heimspiel gegen den kriselnden FC Bayern Alzenau ändern +++

LAHNAU-WALDGIRMES - Auf der Suche nach Konstanz geht es für den SC Waldgirmes in der Fußball-Hessenliga nach zwei Auswärtspartien nacheinander mit einem Heimspiel weiter. Am Samstag (15 Uhr) empfangen die Lahnauer auf dem Kunstrasen den FC Bayern Alzenau. Wenn Mario Schappert hinsichtlich des weiteren Saisonverlaufs Wünsche äußern dürfte, wäre der nach zwei (oder mehr) Siegen in Folge sicher ganz vorne dabei.