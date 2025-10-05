SC Waldgirmes atmet nach Erfolg gegen CSC Kassel auf

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lahnau-Waldgirmes. In der Fußball-Hessenliga ist der SC Waldgirmes mit einem für das Punktekonto und den Kopf ganz wichtigen Sieg in den Oktober gestartet. Am Samstag gewannen die Lahnauer das Kellerduell zu Hause gegen den CSC Kassel mit 4:2 (1:2).