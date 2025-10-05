 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Wichtiger Dreier für Malte Höhn (l.) und den SC Waldgirmes: Der Fußball-Hessenligist gewinnt das Kellerduell gegen den CSC Kassel. © Peter Bayer
SC Waldgirmes atmet nach Erfolg gegen CSC Kassel auf

Teaser HL: +++ In der Fußball-Hessenliga landet der SC Waldgirmes einen ganz wichtigen Dreier gegen den CSC Kassel. Gegen den Aufsteiger drehen die Lahnauer aber erst in Halbzeit zwei auf +++

Lahnau-Waldgirmes. In der Fußball-Hessenliga ist der SC Waldgirmes mit einem für das Punktekonto und den Kopf ganz wichtigen Sieg in den Oktober gestartet. Am Samstag gewannen die Lahnauer das Kellerduell zu Hause gegen den CSC Kassel mit 4:2 (1:2).

