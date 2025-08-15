SC Vorwerk Celle startet mit neuem Trainerduo in die Saison

Der SC Vorwerk Celle aus der 2. Kreisklasse hat seine sportliche Führung erweitert. Cheftrainer Özgür Cekirgeci, im Verein als „Ötti“ bekannt, wird künftig von Daniel Oehlschläger unterstützt.

Oehlschläger wechselte vom SV Hambühren aus der 1. Kreisklasse zum Verein und übernimmt gemeinsam mit Cekirgeci die Verantwortung an der Seitenlinie.

Nach einer intensiven Vorbereitung feierte das Team am vergangenen Wochenende einen gelungenen Auftakt in die neue Spielzeit. Mit einem 3:0-Erfolg gegen den Aufsteiger TuS Eversen/Sülze II unterstrich die Mannschaft ihr Potenzial.