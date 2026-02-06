SC Volmershoven-Heidgen überzeugt in zweiter Bezirksliga-Saison

Der SC Volmershoven-Heidgen ist auf gutem Weg, bald in seine dritte Bezirksliga-Saison zu gehen. – Foto: Christoph Tiroux

Der SC Volmershoven-Heidgen spielt im zweiten Bezirksliga-Jahr seiner Vereinsgeschichte bisher eine sehr stabile Runde und dürfte mit dem Abstiegsgeschehen als Tabellensiebter so schnell nichts zu tun haben. "Für unsere sehr junge Mannschaft ein beachtlicher Erfolg", sagte das Trainerduo aus Timo Schüller und Joachim Pietsch.

Umso bemerkenswerte ist die Hinrunde mit Blick auf die Fluktuation in den Aufstellungen. Fast jede Woche schickten Schüller und Pietsch eine neue Elf auf den Rasen. "Trotzdem hat jeder Spieler, den wir ins Team werfen mussten, unsere Erwartungen erfüllt und seinen Teil zum Erfolg beigetragen", so die SC-Verantwortlichen. Gerade der starke Zwischensprint im Herbst hievte Volmershoven-Heidgen in das gesicherte Tabellenmittelfeld. Gegen den Wahlscheider SV (4:2), den VfR Hangelar (5:4) und die SV Deutz 05 II (3:0) gab es drei Siege aus drei Spielen.

Offensiv Luft nach oben

Was aus diesen Ergebnissen nicht hervor geht: Offensiv hakte es beim Tabellensiebten noch etwas. Mit 21 Toren stellt der SC den zweitschwächsten Angriff der Liga. "Genau dort werden wir ansetzen und gezielt daran arbeiten, in der Rückrunde torgefährlicher zu werden", erklären Schüller und Pietsch, für die es in der zweiten Saisonhälfte "nur darum geht, auch in der kommenden Saison Bezirksliga-Fußball spielen zu können." Sollten es erneut 18 Punkte werden, wäre der Klassenerhalt praktisch sicher, rechnet das Trainerduo vor. Schüller und Pietsch arbeiten seit Jahren erfolgreich als Doppelspitze zusammen, 2024 gelang mit Volmershoven-Heidgen der Sprung in die Bezirksliga.