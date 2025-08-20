Jens Renkel spielt ab der kommenden Saison für die Reserve des SC Volmershoven-Heidgen. – Foto: Dieter Kaemmer

SC Volmershoven-Heidgen II: Neuer Trainer und Blick nach oben Kreisliga C3 Bonn: Der SC Volmershoven-Heidgen II startet nach dem Abstieg mit neuem Trainer und klarer Philosophie in die Kreisliga C. Verlinkte Inhalte Kreisliga C3 Bonn Volmershoven II Matthias Pingen Andreas Brennecke

Ein Jahr nach dem Aufstieg in die Kreisliga B, ist der SC Volmershoven-Heidgen II zurück in der Kreisliga C. Sportlich ein Rückschritt, doch Co-Trainer Andreas Brennecke blickt mit positiven Gedanken zurück. „Wichtig war, dass die Mannschaft trotz der schwierigen Phase nie den Spaß am Fußball verloren hat“, betont er. Die Rückkehr in die C-Klasse wird nun als Chance gesehen, um sich sportlich neu zu sortieren und gezielt anzugreifen.

Die Vorbereitung auf die neue Saison begann am 18. Juli – und gleich mit einem frischen Impuls. Der neue Cheftrainer Matthias "Mattes" Pingen, bis zum vergangenen Winter noch beim TuS Odendorf, feierte seinen Einstand mit einer kurzen Trainingseinheit und einem anschließenden Kennenlernen. Schon jetzt zeigt sich, dass seine Spielidee bei der Mannschaft ankommt. „Einstellung und Wille sind auf einem Top-Niveau“, lautet das Zwischenfazit. Alle Spieler ziehen mit, setzen neue Impulse um und präsentieren sich lernbereit. Interne und externe Verstärkung

Personell gab es im Sommer einige Veränderungen. Neben Pingen selbst stießen Jens Renkel aus der ersten Mannschaft, Eigengewächs Oskar Boenigk aus der Jugend sowie Florian Schäfer vom SV Adendorf zum Team. Auf der Abgangsseite stehen unter anderem Bene Steinhoff (SV Wormersdorf), Karlo Gallardo-Cavero (VfL Meckenheim) sowie Jan Link und Tim Gran (beide TB Witterschlick). Trotz der Verluste sieht sich der Absteiger auf allen Positionen solide aufgestellt, bleibt aber offen für weitere Verstärkungen.