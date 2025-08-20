SC Volmershoven-Heidgen II: Neuer Trainer und Blick nach oben

Ein Jahr nach dem Aufstieg in die Kreisliga B, ist der SC Volmershoven-Heidgen II zurück in der Kreisliga C. Sportlich ein Rückschritt, doch Co-Trainer Andreas Brennecke blickt mit positiven Gedanken zurück. „Wichtig war, dass die Mannschaft trotz der schwierigen Phase nie den Spaß am Fußball verloren hat“, betont er. Die Rückkehr in die C-Klasse wird nun als Chance gesehen, um sich sportlich neu zu sortieren und gezielt anzugreifen.
Die Vorbereitung auf die neue Saison begann am 18. Juli – und gleich mit einem frischen Impuls. Der neue Cheftrainer Matthias "Mattes" Pingen, bis zum vergangenen Winter noch beim TuS Odendorf, feierte seinen Einstand mit einer kurzen Trainingseinheit und einem anschließenden Kennenlernen. Schon jetzt zeigt sich, dass seine Spielidee bei der Mannschaft ankommt. „Einstellung und Wille sind auf einem Top-Niveau“, lautet das Zwischenfazit. Alle Spieler ziehen mit, setzen neue Impulse um und präsentieren sich lernbereit.
Personell gab es im Sommer einige Veränderungen. Neben Pingen selbst stießen Jens Renkel aus der ersten Mannschaft, Eigengewächs Oskar Boenigk aus der Jugend sowie Florian Schäfer vom SV Adendorf zum Team.
Auf der Abgangsseite stehen unter anderem Bene Steinhoff (SV Wormersdorf), Karlo Gallardo-Cavero (VfL Meckenheim) sowie Jan Link und Tim Gran (beide TB Witterschlick). Trotz der Verluste sieht sich der Absteiger auf allen Positionen solide aufgestellt, bleibt aber offen für weitere Verstärkungen.
Sportlich sind die Ziele klar formuliert: Man will "oben mitspielen" – und dabei nicht nur Ergebnisse liefern, sondern auch attraktiven Fußball bieten. Die Favoritenrolle in der Liga verorten die Verantwortlichen allerdings woanders: SV Hertha Buschhoven IIund TuS Odendorf werden als die wohl stärksten Rivalen eingeschätzt.
Die Ausgangslage ist damit klar: Der SC Volmershoven-Heidgen II geht mit neuem Trainer, frischem Schwung und einem geschlossenen Kader in die Saison. Am 31. August startet die Saison mit dem Duell gegen Aufstiegsaspirant Buschhoven.
_______________________________________
📲 Du hast einen spannenden Spielerwechsel mitbekommen, weißt von einem Trainer-Rücktritt oder kennst eine besondere Geschichte aus dem Amateurfußball im Verbandsgebiet Mittelrhein? Dann schreib uns direkt per WhatsApp an 0162-31 77 168 oder nutze diesen Link. Ob Insiderinfos, Fotos, Videos oder kuriose Szenen – wir freuen uns über jede Nachricht. Bitte nenn uns dabei immer deinen Namen, deinen Verein und die Quelle deiner Info.
➡️ Bei der Einsendung erklärst du uns gleichzeitig, dass Fotos oder Videos selbst erstellt wurden (oder du gibst die Quelle an), damit keine Rechte Dritter verletzt werden. Außerdem räumst du uns unentgeltlich die Nutzungsrechte einschließlich des Rechts zur Bearbeitung an dem übermittelten Foto oder Video für die Veröffentlichung ein.