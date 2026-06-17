SC Vögisheim startet mit zwei Mannschaften und weiteren Neuzugängen von Jörg Martin · Heute, 16:14 Uhr · 0 Leser

Der Neuaufbau beim SC Vögisheim nimmt weiter konkrete Formen an. Nachdem bereits mehrere Neuzugänge für die kommende Spielzeit vorgestellt werden konnten, darf sich der Verein nun über zwei weitere Verstärkungen freuen: Henri Holzreiter und Simon Schwald werden in der Saison 2026/27 das grün-weiße Trikot tragen. Mit Henri Holzreiter gewinnt der SC Vögisheim einen physisch starken und spielstarken defensiven Strategen. Durch seine Präsenz, seine Zweikampfstärke und seine Qualitäten im Spielaufbau soll Henri der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Er bringt wichtige Voraussetzungen mit, um Verantwortung zu übernehmen und das Spiel aus der Defensive heraus mitzugestalten.

Auch in der Offensive kann der SCV einen weiteren vielversprechenden Neuzugang begrüßen. Simon Schwald ist auf mehreren offensiven Positionen einsetzbar und bietet dem Trainerteam dadurch zusätzliche Möglichkeiten. Mit seinen technischen Qualitäten und seinem guten Verständnis für die Laufwege seiner Mitspieler soll er das Offensivspiel des SC Vögisheim beleben und für neue Impulse sorgen. Der Verein freut sich sehr, dass sich Henri und Simon für den SC Vögisheim entschieden haben. Beide Spieler passen hervorragend in das sportliche Konzept und sind wichtige Bausteine für den angestrebten Neuaufbau.