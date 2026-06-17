SC Vögisheim startet mit zwei Mannschaften und weiteren Neuzugängen

Der Neuaufbau beim SC Vögisheim nimmt weiter konkrete Formen an. Nachdem bereits mehrere Neuzugänge für die kommende Spielzeit vorgestellt werden konnten, darf sich der Verein nun über zwei weitere Verstärkungen freuen: Henri Holzreiter und Simon Schwald werden in der Saison 2026/27 das grün-weiße Trikot tragen.
Mit Henri Holzreiter gewinnt der SC Vögisheim einen physisch starken und spielstarken defensiven Strategen. Durch seine Präsenz, seine Zweikampfstärke und seine Qualitäten im Spielaufbau soll Henri der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Er bringt wichtige Voraussetzungen mit, um Verantwortung zu übernehmen und das Spiel aus der Defensive heraus mitzugestalten.
Auch in der Offensive kann der SCV einen weiteren vielversprechenden Neuzugang begrüßen. Simon Schwald ist auf mehreren offensiven Positionen einsetzbar und bietet dem Trainerteam dadurch zusätzliche Möglichkeiten. Mit seinen technischen Qualitäten und seinem guten Verständnis für die Laufwege seiner Mitspieler soll er das Offensivspiel des SC Vögisheim beleben und für neue Impulse sorgen.
Der Verein freut sich sehr, dass sich Henri und Simon für den SC Vögisheim entschieden haben. Beide Spieler passen hervorragend in das sportliche Konzept und sind wichtige Bausteine für den angestrebten Neuaufbau.
Besonders stolz ist der SC Vögisheim darauf, in der kommenden Saison wieder mit einer aktiven Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen zu können. In der abgelaufenen Saison war dies leider nicht möglich. Die große Begeisterung, die positive Entwicklung und der starke Zulauf der vergangenen Monate haben nun sogar dazu geführt, dass der Verein für die Saison 2026/27 zwei aktive Mannschaften melden konnte.
Diese Entwicklung zeigt, dass beim SC Vögisheim wieder etwas entsteht. Gemeinsam mit den bisherigen Spielern, den zahlreichen Neuzugängen und allen Verantwortlichen möchte der Verein ein neues Kapitel aufschlagen und den Fußball in Vögisheim langfristig wieder stärken.
Herzlich willkommen beim SC Vögisheim, Henri und Simon! Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start und freuen uns auf die gemeinsame Zeit in Grün-Weiß.
Der Kaderaufbau ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Interessierte Spieler aus Müllheim, Vögisheim und der Umgebung, die Teil des Neuaufbaus werden möchten, können sich jederzeit gerne mit dem SC Vögisheim in Verbindung setzen.