SC Vögisheim setzt auf Erfahrung

Mit Simon Bronner, Robin Väßin und Ondrej Artim kehren drei erfahrene Spieler zurück und verstärken künftig wieder das Team. Torwart Simon Bronner meldet sich nach einer längeren Auszeit zurück und bringt Ruhe sowie große Erfahrung zwischen die Pfosten. Im Mittelfeld stößt Robin Väßin nach einem Jahr Pause vom aktiven Vereinsspielbetrieb wieder zur Mannschaft dazu.

Ebenfalls zurück ist Universalspieler Ondrej Artim, der für eine Saison an den Verein aus Steinenstadt ausgeliehen war und nun wieder fest zum Team gehört. Die drei „alten Hasen“ kennen den Verein und die Strukturen bestens und werden ihre Erfahrung gezielt einfließen lassen.

Mit ihrer Routine, Verlässlichkeit und Führungsqualität leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Stabilität der Mannschaft und unterstützen insbesondere die jüngeren Spieler in ihrer Entwicklung.