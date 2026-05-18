SC Vögisheim setzt auf eigene Jugend

Mit Ari Rogan im Tor und Aaron Ertel im Mittelfeld rücken zwei junge Nachwuchstalente aus der eigenen Jugend in den Fokus. Ari Rogan überzeugt als Torwart durch Ehrgeiz, Talent und eine hohe Motivation. Aaron Ertel bringt im Mittelfeld Spielübersicht, Laufstärke und Teamgeist ein.

Beide Spieler zeichnen sich nicht nur durch ihre fußballerischen Fähigkeiten aus, sondern auch durch ihre Einstellung als echte Teamplayer. Mit ihrem Engagement und ihrer Identifikation mit dem Verein sollen sie künftig die wiederauflebende erste Herrenmannschaft unterstützen und einen wichtigen Beitrag zu deren positiver Entwicklung leisten.

Der Vorstand freut sich dabei besonders, den Kader mit Spielern aus den eigenen Reihen aufstocken zu können und sieht darin ein starkes Zeichen für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Vereins