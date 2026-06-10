SC Vögisheim präsentiert weitere Neuzugänge

Die Planungen für die kommende Saison schreiten weiter voran und wir freuen uns, drei weitere Neuzugänge beim SC Vögisheim begrüßen zu dürfen.

Für die wichtige Position zwischen den Pfosten konnten wir mit Dennis Schwudtke einen erfahrenen und starken Torhüter für unser Konzept gewinnen. Dennis wechselt von den SF Hügelheim zu uns und wird unserer Mannschaft mit seiner Qualität, Ruhe und Erfahrung zusätzliche Stabilität verleihen. Wir freuen uns sehr, dass er künftig das Trikot des SC Vögisheim tragen wird.