SC Vögisheim präsentiert weitere Neuzugänge

Die Planungen für die kommende Saison schreiten weiter voran und wir freuen uns, drei weitere Neuzugänge beim SC Vögisheim begrüßen zu dürfen.
Für die wichtige Position zwischen den Pfosten konnten wir mit Dennis Schwudtke einen erfahrenen und starken Torhüter für unser Konzept gewinnen. Dennis wechselt von den SF Hügelheim zu uns und wird unserer Mannschaft mit seiner Qualität, Ruhe und Erfahrung zusätzliche Stabilität verleihen. Wir freuen uns sehr, dass er künftig das Trikot des SC Vögisheim tragen wird.
Ebenso freut es uns, dass sich Alieu Marreh für eine Rückkehr nach Vögisheim entschieden hat. Alieu kennt den Verein bestens und wird mit seiner Spielstärke, Dynamik und seinen fußballerischen Qualitäten eine wichtige Verstärkung für unsere Mannschaft sein. Schön, dass du wieder da bist!
Mit Leo Tritschler dürfen wir zudem ein vielversprechendes junges Talent in unseren Reihen begrüßen. Leo wechselt vom FC Neuenburg zum SCV und bringt viel Energie, Ehrgeiz und Unbekümmertheit mit. Wir freuen uns darauf, ihn bei seiner weiteren Entwicklung zu begleiten und sind überzeugt, dass er frische Impulse in unser Spiel bringen wird.
Herzlich willkommen beim SC Vögisheim, Dennis, Alieu und Leo! Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start und freuen uns auf die gemeinsame Zeit in Grün-Weiß!