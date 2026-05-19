SC Vögisheim präsentiert die ersten Neuzugänge

Der Neustart des SC Vögisheim-Feldberg zur Saison 2026/27 nimmt immer mehr Konturen an.

Ein gesunder Mix aus jungen und erfahrenen Spielern hat sich für die neue Saison in Vögisheim zusammengefunden. Viele ehemalige und bekannte Gesichter haben bereits ihre Zusage erteilt. Dies ist vor allem dem Spielausschuss um Ondrej Artim, dem 2. Vorstand Matze Back sowie dem 1. Vorstand Rolf Schmiedlin zu verdanken.

Zu den jüngsten Spielern im Team zählen Aaron Ertel und Ari Rogan. Vom SC Baris Müllheim stoßen Daniel Cerevko, David Benkeo, Isi Tamburello, Labinot Haliti, Musli Muslia und Nick Suchorukov zur Mannschaft. Vom SV Weilertal kehren Chris Hönig und Alex Drasina zurück nach Vögisheim.