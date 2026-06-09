SC Vögisheim komplettiert Trainerteam und Team hinter der Mannschaft von Jörg Martin · Heute, 08:18 Uhr · 0 Leser

Mit Siegfried Tetzlaf begrüßen wir unsere Wunschlösung für die Position des spielenden Co-Trainers beim SC Vögisheim. „Siggi“ bringt nicht nur jede Menge Erfahrung auf dem Platz mit, sondern überzeugt auch durch seine Führungsqualitäten und seine positive Art. Damit wird er unsere neu formierte Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich bereichern. Für ihn ist es die erste Station als Trainer, und wir freuen uns darauf, ihn auf diesem Weg zu begleiten. Wir sind überzeugt, dass er in seiner neuen Rolle viele positive Impulse setzen wird.

Auch im Bereich Torwarttraining sind wir hervorragend aufgestellt. Mit Simon Bronner und Stefan Lupfer konnten wir zwei engagierte und motivierte Trainer für diese Aufgabe gewinnen. Gemeinsam werden sie unsere Torhüter bestmöglich fördern und weiterentwickeln. Komplettiert wird das Team rund um die Mannschaft durch unsere Betreuer Anja Becherer und Aaron Ertel. Besonders freut es uns, mit Anja eine erfahrene und engagierte Unterstützung begrüßen zu dürfen, die ihre Stärken künftig bei uns einbringen wird.