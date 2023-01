SC Vögisheim-Feldberg setzt erfolgreiche Arbeit mit Trainerduo fort

Nach der abgelaufenen vergangenen Saison 21/22 in der es dem Trainerduo gelang eine gute Mannschaft aufzustellen und diese als Team zu formen war dem Trainerduo schnell klar, dass sie mit der derzeitigen Mannschaft ihr selbstgestecktes Ziel „oben mitspielen“ zu können in der Saison 22/23 verwirklichen möchten. Nach einem soliden Rundenstart gelang es der Mannschaft im Laufe der Vorrunde oben mitzuspielen. Sie beendeten die Vorrunde mit dem dritten Platz und einem Punkt Abstand auf den Tabellenführer. „Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und der jungen ehrgeizigen Mannschaft bereitet uns sehr viel Freude, die aktuelle Situation ist das Ergebnis von harter Arbeit und guter Entwicklung der letzten eineinhalb Jahre. Wir hoffen wir können unsere Leistung in der zweiten Saisonhälfte nochmals steigern und kommen motiviert und zielstrebig aus der Winterpause“ so der Trainer Ali Issa. „Wir wünschen uns für unsere Spieler, dass sie sich in der zweiten Saisonhälfte selbst belohnen und ihre Effizienz vor dem Tor zeigen, ebenso freut es mich, dass wir es als Mannschaft geschafft haben, dass wir viele Familien und Zuschauer wieder motiviert haben ihre Sonntage auf dem Sportplatz zu verbringen“ so Trainer Murat Aggül. Beide Trainer des SC Vögisheim- Feldberg spielen selbst aktiv in der ersten Mannschaft und setzen in Kombination ihrer älteren Führungsspieler auf ihre jungen sehr motivierten Spieler. Seitens Vögisheim hieß es „man freue sich auf eine hoffentlich erfolgreiche Rückrunde und wünsche allen Mannschaften eine faire, sportliche und unterhaltsame Rückrunde“.