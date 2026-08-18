SC Viola Haarentor startet mit viel Vorfreude in die neue Saison

– Foto: SC Viola Haarentor

Die Jungs aus Haarentor sind heiß auf ihre erste Saison und wollen direkt zeigen, was in der neu zusammengestellten Mannschaft steckt. Obwohl der Verein neu gegründet wurde, konnte eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt werden. Dabei fanden unter anderem Spieler mit Kreisliga-Erfahrung den Weg nach Haarentor.

Jetzt wird es ernst für den SC Viola Haarentor. Der neu gegründete Verein steht vor einem ganz besonderen Moment: In der kommenden Saison geht die Mannschaft erstmals überhaupt in den Spielbetrieb und startet in der 4. Kreisklasse, Staffel 3.

In der Liga wartet auf den Neuling eine interessante und sicherlich umkämpfte Staffel. Die Gegner sind:

FC Wittsfeld II

FC Medya Oldenburg II

GVO Oldenburg IV

Oldenburger SC

Krusenbuscher SV II

SG Wahnbek III/Loy II

Tura 76 Oldenburg

Die Konkurrenz ist nicht zu unterschätzen. Doch auch der SC Viola Haarentor möchte nicht einfach nur dabei sein. Mit einer Mischung aus Erfahrung, Qualität und viel Ehrgeiz will die Mannschaft in ihrer Premierensaison für die eine oder andere Überraschung sorgen.

Premiere am 21. August

Am 21. August steht der erste große Moment der Vereinsgeschichte an: Der SC Viola Haarentor bestreitet sein erstes Heimspiel überhaupt. Zum Auftakt ist der Krusenbuscher SV II zu Gast.

Vor heimischer Kulisse möchte die Mannschaft direkt ein Zeichen setzen und erfolgreich in die erste Saison der Vereinsgeschichte starten.

Kreispokal: Freilos in Runde eins – Bloherfelde wartet

Auch im Kreispokal ist Haarentor vertreten. In der ersten Runde hatte der neu gegründete Verein Freilos und steht damit automatisch in der zweiten Runde.

Dort wartet am 2. September mit der TuS Bloherfelde II direkt eine interessante Aufgabe. Gespielt wird ebenfalls auf heimischem Platz in Haarentor.

Für den SC Viola Haarentor ist es damit nicht nur irgendein Pokalspiel. Es ist das erste Pokalspiel der noch jungen Vereinsgeschichte – und die Mannschaft möchte die Chance nutzen, um direkt für ein Ausrufezeichen zu sorgen.

Der Verein steht am Anfang seiner Geschichte, die Mannschaft vor ihrer ersten Saison. Die Vorfreude ist groß, der Kader steht und die Jungs sind heiß.

Neue Saison. Neuer Verein. Neue Herausforderung. Der SC Viola Haarentor ist bereit für das erste Kapitel seiner Vereinsgeschichte.