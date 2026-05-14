SC Viktoria muss gewinnen – Pflichtaufgaben für die Spitze

Alles oder Nichts beim SC Viktoria. Im direkten Kellerduell müssen die Wuppertal zur Stadtkonkurrenz des SSV Germania. Mit aktuell sechs Minuspunkten auf den Relegationsplatz ist ein erster Sieg in der Germanen-Arena Pflicht. Ebenfalls Pflichtaufgaben hat das Spitzentrio der Bezirksliga 2 zu bewältigen. Der SC Reusrath muss zum TSV Ronsdorf, SV Solingen empfängt die Reserve der SSVg Velbert und der FSV Vohwinkel hat den SV Wermelskirchen zu Gast. Einen Ausrutscher darf sich in dieser höchstspannenden Saisonphase niemand erlauben. Das ist der 32. Spieltag!
33. Spieltag
So., 31.05.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Vohwinkel
So., 31.05.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Ronsdorf
So., 31.05.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Jugoslavija
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Viktoria - HSV Langenf.
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Reusrath - SSV Germania
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SV Solingen
So., 31.05.26 15:30 Uhr Richrath - Hackenberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Türkgücü Vel
So., 31.05.26 15:30 Uhr Berghausen - Cronenberg
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Richrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Berghausen - RW Wülfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Vel - Cronenberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr Vohwinkel - BV Gräfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Solingen - DV Solingen II
So., 07.06.26 15:00 Uhr Ronsdorf - SV 09/35 W
So., 07.06.26 15:00 Uhr SSV Germania - SSVg Velbert II
So., 07.06.26 15:00 Uhr HSV Langenf. - SC Reusrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Hackenberg - SC Viktoria