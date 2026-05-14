 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

SC Viktoria muss gewinnen – Pflichtaufgaben für die Spitze

Bezirksliga, Gruppe 2: Der SC Viktoria Wuppertal Rott ist im Kellerduell mit SSV Germania gefordert – eine Niederlage würde wohl den Abstieg bedeuten.

von Linus Bien · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Der SC Viktoria muss einen Dreier holen.
Der SC Viktoria muss einen Dreier holen. – Foto: wilhelm gundlach

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 2
Cronenberg
HSV Langenf.
Richrath
Berghausen

Alles oder Nichts beim SC Viktoria. Im direkten Kellerduell müssen die Wuppertal zur Stadtkonkurrenz des SSV Germania. Mit aktuell sechs Minuspunkten auf den Relegationsplatz ist ein erster Sieg in der Germanen-Arena Pflicht. Ebenfalls Pflichtaufgaben hat das Spitzentrio der Bezirksliga 2 zu bewältigen. Der SC Reusrath muss zum TSV Ronsdorf, SV Solingen empfängt die Reserve der SSVg Velbert und der FSV Vohwinkel hat den SV Wermelskirchen zu Gast. Einen Ausrutscher darf sich in dieser höchstspannenden Saisonphase niemand erlauben. Das ist der 32. Spieltag!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Bezirksliga 2

___________

Die Partien des 32. Spieltags:

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:15live

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:30

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:00live

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:30

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:15

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
15:30

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
15:30

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
15:00live

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
15:00

___________

Das sind die nächsten Spieltage:

33. Spieltag
So., 31.05.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Vohwinkel
So., 31.05.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Ronsdorf
So., 31.05.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Jugoslavija
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Viktoria - HSV Langenf.
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Reusrath - SSV Germania
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SV Solingen
So., 31.05.26 15:30 Uhr Richrath - Hackenberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Türkgücü Vel
So., 31.05.26 15:30 Uhr Berghausen - Cronenberg

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Richrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Berghausen - RW Wülfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Vel - Cronenberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr Vohwinkel - BV Gräfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Solingen - DV Solingen II
So., 07.06.26 15:00 Uhr Ronsdorf - SV 09/35 W
So., 07.06.26 15:00 Uhr SSV Germania - SSVg Velbert II
So., 07.06.26 15:00 Uhr HSV Langenf. - SC Reusrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Hackenberg - SC Viktoria

>>> Hier gehts zum Spielplan der Bezirksliga 2