Ein Eindruck des letztjährigen Turniers.
Ein Eindruck des letztjährigen Turniers. – Foto: SC Viktoria Krefeld

SC Viktoria Krefeld lädt zum Budenzauber nach Hüls ein

Am Samstag, dem 10. Januar 2026, laden die Alten Herren des SC Viktoria 09 Krefeld erneut zum Ü32-Turnier in die Sporthalle Reepenweg in Hüls ein.

Die kommende Ausgabe ist dabei bereits die 37. Auflage des traditionsreichen Turniers, bei dem sich alles, was im Kreis im Bereich der Alten Herren Rang und Namen hat zum sportlichen Wettkampf, aber auch zum freundschaftlichen Stelldichein trifft

Freier Eintritt

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Team des TSV Bockum, das 2026 als Titelverteidiger ins Rennen geht. Neben Bockum, dem Rekordsieger Preußen Krefeld und den Gastgebern vom Schroersdyk nehmen Borussia Oedt, der SC St. Tönis, der VfR Fischeln, die Lokalmatadoren des Hülser SV, die SG Hellas/Marathon, RSG Verberg/Gartenstadt, sowie SuS 08 Krefeld teil. Die Halle öffnet um 10 Uhr, um 11 Uhr folgt der erste Anstoß bei diesem renommierten Hallenturnier, das Finale ist gegen 18.30 Uhr geplant, die Spielzeit beträgt 12 Minuten. Auch dieses Mal haben die Alten Herren des SC Viktoria ein breites Angebot an Speisen und Getränken zu zivilen Preisen organisiert und bieten überdies eine hochwertige Tombola, sowie ein Bambinispiel und das beliebte, kostenlose Kinderschminken für die jüngsten Besucher an. Der Eintritt ist wie immer frei.

