SC Viktoria Krefeld lädt zum Budenzauber Die Alt-Herren des SC Viktoria Krefeld richten das traditionsreiche Hallenturnier wieder aus.

Für kommenden Samstag laden die Alt-Herren-Fußballer des SC Viktoria Krefeld zum „Budenzauber“ in die Sporthalle Reepenweg in Krefeld-Hüls ein. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause geht das traditionsreiche Turnier nun schon in die 34. Auflage.