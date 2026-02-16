SC Victoria testet dreimal in vier Tagen, ETSV schlägt Ottensen hoch Lediglich drei Testspiele sind am Wochenende in Hamburg über die Bühne gegangen: Der SC Victoria hat zwischen Donnerstag und Sonntag dreimal gespielt, der ETSV Hamburg hat auch gegen Teutonia Ottensen sechsmal getroffen von red · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Für den SC Victoria lief das Wochenende erfolgreich. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Amateurfußball in Hamburg wird dieser Tage wieder ausgebremst, eine Verlängerung der Winterpause, die in dieser Woche eigentlich endet, scheint aufgrund der Wetterprognose realistisch. So plant der Hamburger Fußball-Verband eine Entscheidung zur Wochenmitte, wie er FuPa mitgeteilt hat. Am Wochenende sind fast alle ausgefallen. Lediglich der SC Victoria Hamburg hat doppelt getestet, auch der Oberliga-Spitzenreiter ETSV Hamburg war wieder erfolgreich unterwegs.