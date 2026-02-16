SC Victoria testet dreimal in vier Tagen, ETSV schlägt Ottensen hoch

Der Amateurfußball in Hamburg wird dieser Tage wieder ausgebremst, eine Verlängerung der Winterpause, die in dieser Woche eigentlich endet, scheint aufgrund der Wetterprognose realistisch. So plant der Hamburger Fußball-Verband eine Entscheidung zur Wochenmitte, wie er FuPa mitgeteilt hat.
Am Wochenende sind fast alle ausgefallen. Lediglich der SC Victoria Hamburg hat doppelt getestet, auch der Oberliga-Spitzenreiter ETSV Hamburg war wieder erfolgreich unterwegs.
Den eisigen Temperaturen zum Trotz wurde dem Kunstrasenplatz am Stadion Hoheluft zwischen Donnerstag und Sonntag ordentlich eingeheizt. Die Oberliga-Mannschaft des SC Victoria verlor am Donnerstag noch mit 0:1 gegen den SV Todesfelde, am Wochenende lief es dann besser für das Team von Sascha Bernhardt.
Angeführt vom doppelten Moritz Erichsen gab es gegen den Ligarivalen TSV Buchholz einen überzeugenden 5:0-Erfolg am Samstag. Zur Pause führte Victoria bereits mit 3:0 - am Sonntag stand es im dritten und letzten Test in vier Tagen zur Halbzeit nur 1:1 gegen den TuS Rotenhof, einem Oberligisten aus Schleswig-Holstein. Franz Golo Lechel (62.), Luis-Luka Gleich (71.) und Luca Fynn Reimers (89.) sicherten den Hausherren aber noch einen klaren 4:1-Sieg.
Der Tabellenvierte der Oberliga Hamburg scheint angesichts dieser intensiven Woche bereit für den Ligastart gegen den SC Vorwärts-Wacker am kommenden Sonntag, ob allerdings gespielt wird, wird sich zeigen.
SC Victoria – SV Todesfelde 0:1
Schiedsrichter: André Becker
Tore: 0:1 Morten Liebert (3.)
SC Victoria – TSV Buchholz 08 5:0
Schiedsrichter: Jan Niklas Hägemann
Tore: 1:0 Moritz Erichsen (23.), 2:0 Paul Matthis Fröhlich (38.), 3:0 Luca David Ernst (45.), 4:0 Moritz Erichsen (52.), 5:0 (89.)
SC Victoria – TuS Rotenhof 4:1
Schiedsrichter: Marco Kulawiak
Tore: 1:0 Julian Pötzinger (36.), 1:1 Kenneth Traulsen (44.), 2:1 Franz Golo Lechel (62.), 3:1 Luis-Luka Gleich (71.), 4:1 Luca Fynn Reimers (89.)
Auf der Anlage des Hamburger SV empfing der ETSV Hamburg am Sonntag auf Platz 6 Teutonia Ottensen zum nächsten Oberliga-internen Test dieser Vorbereitung. Der Spitzenreiter führte zur Halbzeit dank der Tore von Dominik Akyol (23.) und Blerim Qestai (26.) mit 2:0, ehe der Regionalliga-Absteiger nur kurz für Spannung sorgte: Jesse Jeremias Keller markierte im zweiten Durchgang früh den Anschlusstreffer (48.), allerdings zog der ETSV Hamburg in der Folge davon.
Wie schon im Test gegen den aktuellen Regionalligisten Altona 93 überrollten die Hamburger ihren Gegner nach dem Seitenwechsel und trafen viermal zum insgesamt 6:1-Endstand: Neben Luke Sendzik und Winter-Zugang Luis Jahraus traf vor allem Marius Wilms wieder doppelt. Er ist nach vier Toren in den beiden genannten Testspielen in jedem Fall in einer guten Verfassung und wird auch garantiert eine Option für das Topspiel beim Eimsbütteler TV sein - vorausgesetzt natürlich, es wird am Freitag gespielt.
ETSV Hamburg – FC Teutonia 05 Ottensen 6:1
Schiedsrichter: Michael Ehrenfort
Tore: 1:0 Dominik Akyol (23.), 2:0 Blerim Qestai (26.), 2:1 Jesse Jeremias Keller (48.), 3:1 Luke Sendzik (51.), 4:1 Marius Wilms (66.), 5:1 Marius Wilms (69.), 6:1 Luis Jahraus (90.)
