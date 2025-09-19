SC Victoria mit erstem Heimsieg - 5:0 gegen TuRa Harksheide

SC Victoria feiert ersten Heimsieg – 5:0 gegen TuRa Harksheide

Der SC Victoria Hamburg hat am vorgezogenen Donnerstagabend seinen ersten Heimsieg der Saison eingefahren. Mit 5:0 (2:0) setzten sich die Hausherren gegen TuRa Harksheide durch und bescherten sich damit ein verlängertes Wochenende.

„Wir freuen uns natürlich, dass wir gewonnen haben und nun mit einem guten Gefühl in das Wochenende gehen können“, erklärte Trainer Sascha Bernhardt. Grund für die Vorverlegung war die Preisverleihung des Hamburger Fußball-Verbands am Freitagabend. „Da war es für beide Seiten sinnvoll, das Spiel vorzuziehen. Und wenn man dann noch gewinnt, ist es umso schöner.“

Zum sportlichen Teil lieferte Bernhardt eine klare Analyse: „TuRa hat einen spielerischen Ansatz, viel Ballbesitz und sucht Lösungen im Aufbau. Uns war bewusst, dass dabei Fehler entstehen können – darauf haben wir spekuliert.“ Die taktische Marschroute ging auf: Noch vor der Pause traf Luca Joel Palzer doppelt (37., 44.). „Nach dem zweiten Tor war klar, dass der Gegner kommen musste. Wir haben den Jungs gesagt: Versucht, das Dritte nachzulegen – und genau das ist passiert.“

Richard Arndt (59.), Moritz Erichsen (64.) und Franz Lechel (67.) erhöhten nach der Pause zum klaren Endstand. Bernhardt lobte vor allem Lechel: „Das fünfte Tor waren klasse – wir sind sehr glücklich.“ Der Offensivmann avancierte mit einem Treffer und drei direkten Vorlagen zum Mann des Abends, ehe er kurz nach seinem Tor ausgewechselt wurde.

Für Victoria war es der erste Heimsieg der laufenden Spielzeit. „Wir hatten vorher starke Gegner wie ETSV, Vorwärts/Wacker, Türkiye oder Paloma. Es war nie die Frage, ob wir nur auswärts punkten können. Wir glauben an unsere Qualität – auch zuhause“, stellte Bernhardt klar.

Während Victoria mit 18 Punkten aus neun Spielen den Anschluss an die Tabellenspitze hält, steckt TuRa Harksheide nach der deutlichen Niederlage weiter im Auswärtsdilemma. Alle bisherigen neun Zähler holte das Team von Jörg Schwarzer im eigenen Stadion.

Am kommenden Wochenende empfängt Harksheide Vorwärts/Wacker Billstedt und steht unter Druck, zuhause erneut zu punkten. Der SC Victoria tritt auswärts beim Aufsteiger Nikola Tesla an.



SC Victoria Hamburg – TuRa Harksheide 5:0 (2:0)

SC Victoria Hamburg: Simon Heinbockel, Max Kahr, Luca Fynn Reimers, Marc Pichelmann, Luca Joel Palzer, Sönke Otto Karl-Heinz Meyer, Luis-Luka Gleich (57. Jan-Ole Eggers), Paul Matthis Fröhlich (57. Moritz Erichsen), Richard Arndt (74. Jordi Bremer), Samuel Scharf (67. Timon Konstantin Flach), Franz Golo Lechel (67. Yago Heider) - Trainer: Sascha Bernhardt

TuRa Harksheide: Michel Dorow, Mika Lasse Wulf (73. Marijo Saric), Cristopher Micheel (66. Brian Appiah), Niko Hasselbusch, Daniel Schkarlat, Olgherto Balliu, Falk Satoshi Schmidt (73. Nguafac Joel Lanyick Anou), Tom Kankowski, Yannick Fischer, Maximilian Vollstädt, Chris Niklas Heuermann (73. Moses Wu) - Trainer: Jörg Schwarzer

Schiedsrichter: Mark Niklas Späth (Börnsen)

Tore: 1:0 Luca Joel Palzer (37.), 2:0 Luca Joel Palzer (44.), 3:0 Richard Arndt (59.), 4:0 Moritz Erichsen (64.), 5:0 Franz Golo Lechel (67.)