SC Victoria Mennrath: Eine Hinrunde der Extreme

Der SC Victoria Mennrath hat eine Hinrunde hinter sich, die kaum gegensätzlicher hätte verlaufen können. Starke Serien, in denen die Mannschaft ihre Qualität unter Beweis stellte, wechselten sich mit Phasen ab, in denen es defensiv deutlich hakte. Mit 23 Punkten belegt die Elf von Trainer Marc Trostel Tabellenplatz acht in der Landesliga.

So lief die Hinrunde

Aus Sicht des Trainers lässt sich die erste Saisonhälfte vor allem mit einem Wort beschreiben: wechselhaft. „Ich glaube, da hat sich am Fazit nicht so viel verändert“, sagt Trostel. Die Mannschaft habe über weite Strecken gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt, dieses jedoch nicht konstant abrufen können. Besonders augenfällig waren zwei Spiel-Serien: fünf Siege in Folge (2:1 gegen TVD Velbert, 2:0 gegen FC Kosova, 2:1 gegen ASV Süchteln, 2:1 gegen SSV Bergisch Born und 1:0 gegen 1. FC Wülfrath) mit nur drei Gegentoren auf der einen Seite, und vier Niederlagen am Stück mit insgesamt 16 Gegentreffern auf der anderen: 2:3 gegen VfB 03 Hilden II, gegen 0:6 Solingen-Wald 03, gegen SC Velbert 2:3, gegen 1:4 SC Kapellen-Erft. „Das sind Extreme, die wirklich direkt aufeinandergefolgt sind“, ordnet Trostel ein. Selbst wenn man die deutliche Niederlage gegen Solingen-Wald herausrechne, bleibe die Erkenntnis, dass Mennrath in kurzer Zeit zu viele Gegentore kassiert habe.

Das war gut

Die positiven Phasen der Hinrunde liefern dem Trainer dennoch klare Ansatzpunkte. In der Siegesserie habe die Mannschaft über mehrere Wochen hinweg konstant verteidigt und als Einheit funktioniert. „Da haben wir es hinbekommen, auch über einen längeren Zeitraum stabil zu sein“, sagt Trostel. Das Zusammenspiel aus guter Ordnung, konsequentem Umschalten und gegenseitiger Absicherung habe gestimmt. „Zu was die Mannschaft imstande ist, zeigt sie immer wieder“, betont er. Diese Leistungsfähigkeit sei eine wichtige Grundlage, gerade in einer Landesliga, die in dieser Saison so ausgeglichen sei wie selten zuvor.

Das muss besser werden

Dennoch sieht Trostel klaren Verbesserungsbedarf. „Das Schlechte waren teilweise individuelle Fehler, aber auch die fehlende Geschlossenheit im gemeinschaftlichen Verteidigen“, erklärt der Trainer. Einzelne Unachtsamkeiten – falsches Stellungsspiel, fehlendes Einrücken oder verspätetes Umschalten – hätten sich immer wieder summiert. „Dann kassierst du in kurzer Zeit zu viele Gegentore, und mit so einem Gegentorschnitt bist du weit davon entfernt, Spiele zu gewinnen“, sagt Trostel. Genau hier fehle es seiner Mannschaft noch an Konstanz. Diese sei zwar phasenweise vorhanden, aber eben nicht über die gesamte Hinrunde hinweg. Ziel müsse es sein, diese Schwankungen in der Rückrunde deutlich zu reduzieren.