SC Victoria Mennrath: Eine Hinrunde der Extreme

Der SC Victoria Mennrath hat eine Hinrunde hinter sich, die kaum gegensätzlicher hätte verlaufen können. Starke Serien, in denen die Mannschaft ihre Qualität unter Beweis stellte, wechselten sich mit Phasen ab, in denen es defensiv deutlich hakte. Mit 23 Punkten belegt die Elf von Trainer Marc Trostel Tabellenplatz acht in der Landesliga.
Die positiven Phasen der Hinrunde liefern dem Trainer dennoch klare Ansatzpunkte. In der Siegesserie habe die Mannschaft über mehrere Wochen hinweg konstant verteidigt und als Einheit funktioniert. „Da haben wir es hinbekommen, auch über einen längeren Zeitraum stabil zu sein“, sagt Trostel. Das Zusammenspiel aus guter Ordnung, konsequentem Umschalten und gegenseitiger Absicherung habe gestimmt. „Zu was die Mannschaft imstande ist, zeigt sie immer wieder“, betont er. Diese Leistungsfähigkeit sei eine wichtige Grundlage, gerade in einer Landesliga, die in dieser Saison so ausgeglichen sei wie selten zuvor.
Dennoch sieht Trostel klaren Verbesserungsbedarf. „Das Schlechte waren teilweise individuelle Fehler, aber auch die fehlende Geschlossenheit im gemeinschaftlichen Verteidigen“, erklärt der Trainer. Einzelne Unachtsamkeiten – falsches Stellungsspiel, fehlendes Einrücken oder verspätetes Umschalten – hätten sich immer wieder summiert. „Dann kassierst du in kurzer Zeit zu viele Gegentore, und mit so einem Gegentorschnitt bist du weit davon entfernt, Spiele zu gewinnen“, sagt Trostel. Genau hier fehle es seiner Mannschaft noch an Konstanz. Diese sei zwar phasenweise vorhanden, aber eben nicht über die gesamte Hinrunde hinweg. Ziel müsse es sein, diese Schwankungen in der Rückrunde deutlich zu reduzieren.
Für die zweite Saisonhälfte erwartet Trostel keine leichtere Aufgabe als in der Hinrunde. Im Gegenteil: „Die Liga ist extrem ausgeglichen“, sagt er. Abgesehen von Solingen-Wald, die er als klaren Aufstiegsfavoriten einordnet, könne jeder Gegner an einem guten Tag jeden schlagen. Mennrath habe selbst erfahren müssen, dass vermeintlich einfache Spiele schnell verloren gehen können. „Du kannst dir diese Saison gegen keinen Gegner leisten, nicht an deine Grenzen zu gehen“, betont der Trainer.
Personell ist die Lage weitgehend ruhig. Ein Abgang steht fest mit Samuelson Forestal (SpVg Odenkirchen), ansonsten könnte es auf der Zugangsseite noch Bewegung geben. „Nicht zwingend, aber wenn sich die Möglichkeit ergibt und der Spieler uns weiterbringt, würden wir es machen“, sagt Trostel. In der Vorbereitung setzt Mennrath bewusst auf starke Testspielgegner. „Wir haben ganz gezielt gute Mannschaften ausgesucht“, erklärt er. Gerade gegen solche Gegner wolle man an der Stabilität arbeiten – damit die Rückrunde nicht erneut von so extremen Ausschlägen geprägt wird. Bisher gab es drei Spiele: Eine 1:5 bei der Holzheimer SG, ein 2:5 bei TuRa Brüggen. Eine Nullnummer gab es zuletzt gegen den VfL Jüchen-Garzweiler. Am 1. Februar (15 Uhr) geht Mennrath bei den VSF Amern in die Rückrunde.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: