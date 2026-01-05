SC Victoria Hamburg mit zwei Transfers: "Mehr Optionen im Angriff"

Der SC Victoria Hamburg hat zum Wochenstart gleich zwei neue Offensivspieler präsentiert: Charles Kouakou (22) kommt vom SV Eichede, Michael Gries war zuletzt für den SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt im Einsatz - und beide kennen den Klub aus der Oberliga Hamburg nur zu gut.
Während Kouakou bis 2024 an der Hoheluft spielte und beispielsweise 2023/24 mit zwölf Toren und elf Vorlagen in 29 Oberliga-Partien eine herausragende Saison absolvierte, lief Gries in der Jugend des SC Victoria auf. „Simon Siegfried und Kay Adam haben sich früh in der Saison das Kreuzband gerissen. Hinzu kamen die langfristigen Ausfälle von Dennis Bergmann und Tom Wittig. Außerdem hat sich Last-Minute-Neuzugang Christian Kalenga nach kurzer Zeit die Achillessehne gerissen“, begründet Manager Michel Massing in der Vereinserklärung die Transfers. „Mit Charles und Michael haben wir nun mehr Optionen im Angriff und sind insgesamt schwerer auszurechnen.“
Dass Kouakou den Weg zurück zum Hamburger Oberligisten findet, hat auch berufliche Gründe, wie Massing ausführt: „Charles kann aus beruflichen Gründen den weiten Weg nach Eichede nicht mehr stemmen und hat sich deshalb für eine Rückkehr nach Hamburg entschieden. Für ihn war klar: Wenn zurück nach Hamburg, dann nur zum SC Victoria. Wir freuen uns, dass er wieder bei uns ist, und sind sicher, dass er eine Verstärkung sein wird.“
Trainer Sascha Bernhardt ergänzt: „Mit Charles bekommen wir einen flexiblen Offensivspieler, der Athletik, Schnelligkeit und eine starke Ballbehandlung vereint. Er kann sowohl auf dem Flügel als auch im Sturmzentrum spielen.“
Im Seniorenfußball trug Gries noch nicht das Victoria-Trikot. Beim Niendorfer TSV lief er in der Jugend-Bundesliga und Oberliga, wo er vor allem für Altona 93 überragte. Nach seinen 17 Toren 2022/23 ging er zum Eintracht Norderstedt in die Regionalliga, wurde dort aber nicht glücklich. Nach einer Rückkehr zu Altona und Ex-Jugendklub Eimsbütteler TV soll er nun beim nächsten Oberliga-Klub durchstarten. Zum Saisonbeginn gehörte er wenige Wochen zum Kader des SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt. Die Oberliga-Bilanz von Gries kann sich mit 36 Toren und 19 Vorlagen in 86 Partien ebenfalls sehen lassen.
Michael hat trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung gesammelt. Für ihn wird es wichtig sein, eine fußballerische Heimat zu finden. Diese Möglichkeit wollen wir ihm geben. Dann bin ich sicher, dass er uns mit seinen Qualitäten absolut verstärken wird“, meint Massing.
Bernhardt äußert: „Michael ist schnell, geht viele wichtige Wege und startet immer wieder in die Tiefe. Das passt sehr gut zu unserem Platz und unserer Spielweise. Nach seiner Pause geht es zunächst darum, ihn wieder an das Niveau heranzuführen. Dann wird er für uns Tore erzielen und vorbereiten.“
