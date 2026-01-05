SC Victoria Hamburg mit zwei Transfers: "Mehr Optionen im Angriff"

Gries kennt die Oberliga Hamburg

Im Seniorenfußball trug Gries noch nicht das Victoria-Trikot. Beim Niendorfer TSV lief er in der Jugend-Bundesliga und Oberliga, wo er vor allem für Altona 93 überragte. Nach seinen 17 Toren 2022/23 ging er zum Eintracht Norderstedt in die Regionalliga, wurde dort aber nicht glücklich. Nach einer Rückkehr zu Altona und Ex-Jugendklub Eimsbütteler TV soll er nun beim nächsten Oberliga-Klub durchstarten. Zum Saisonbeginn gehörte er wenige Wochen zum Kader des SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt. Die Oberliga-Bilanz von Gries kann sich mit 36 Toren und 19 Vorlagen in 86 Partien ebenfalls sehen lassen.

Michael hat trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung gesammelt. Für ihn wird es wichtig sein, eine fußballerische Heimat zu finden. Diese Möglichkeit wollen wir ihm geben. Dann bin ich sicher, dass er uns mit seinen Qualitäten absolut verstärken wird“, meint Massing.

Bernhardt äußert: „Michael ist schnell, geht viele wichtige Wege und startet immer wieder in die Tiefe. Das passt sehr gut zu unserem Platz und unserer Spielweise. Nach seiner Pause geht es zunächst darum, ihn wieder an das Niveau heranzuführen. Dann wird er für uns Tore erzielen und vorbereiten.“