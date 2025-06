SC Victoria Hamburg lädt zur Final-Neuauflage von 1975 ein

Fußballgeschichte lebt auf – Victoria Hamburg lädt zur Neuauflage des Amateurmeisterschafts-Finals von 1975

Ein Hauch von Fußballgeschichte kehrt zurück an die Hoheluft: Am Freitag, den 20. Juni 2025, veranstaltet die Initiative 1903 e.V. ein besonderes Freundschaftsspiel, das an eines der prägendsten Kapitel des deutschen Amateurfußballs erinnert. Unter dem Motto „Neuauflage 1975“ trifft eine All-Star-Auswahl des SC Victoria Hamburg auf den damaligen Finalgegner VfR Bürstadt aus Hessen.