SC Victoria empfängt Zweitligist Holstein Kiel zum Traditionsspiel Der Hintergrund der Partie ist ein Mix aus einem Ablösespiel und ganz viel Geschichte.

Die Pressemitteilung im Wortlaut:



Dass unser SC Victoria durch sein mittlerweile 127jähriges Bestehen über viel Geschichte und Tradition verfügt, ist bekannt. So steht in unserem Stadion Hoheluft auch die älteste Holztribüne Norddeutschlands. Diese brannte 1921 ab und wurde danach recht zügig im Jahr 1922 wieder aufgebaut. Sie gilt als ein Alleinstellungsmerkmal im Hamburger Raum. Darauf sind wir natürlich stolz und wir freuen uns sehr, dass wir nun zum 100jährigen Jubiläum nach dem Wiederaufbau der Tribüne, die mittlerweile den Namen „Fred-Hölzer-Tribüne“ trägt, unser schon lange angedachtes Traditionsspiel gegen den Zweitligisten Holstein Kiel austragen können.



Als unser damaliger Oberliga-Trainer, Ex-Profi und St. Pauli Legende, Fabian Boll im Sommer 2019 nach Kiel wechselte, um dort in der 2. Bundesliga als Co-Trainer tätig zu sein, waren sich beide Vereine darüber einig, dass es im Jahr 2020 zum 125jährigen Vereinsjubiläum unseres SCV zum Traditionsduell zwischen unserer Ligamannschaft und den Kieler Profis kommen sollte. Leider machte uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Doch aufgeschoben ist schließlich nicht aufgehoben. Deshalb kommt es nun zum bereits ersehnten Aufeinandertreffen. Und für unsere Kieler Gäste ist unser Stadion ebenfalls sehr geschichtsträchtig. Denn im Jahr 1912 feierte Holstein Kiel mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft den größten Erfolg der Vereinsgeschichte bei uns an der Hoheluft. Damals besiegten die „Störche“ den Karlsruher FV vor rund 10.000 Zuschauern mit 1:0.



Da die Profiteams wegen der anstehenden Weltmeisterschaft in diesem Jahr schon früher in die Winterpause verabschiedet werden, hat der Zweitligist nach seinem letzten Punktspiel im laufenden Kalenderjahr noch Zeit, um bei uns das noch ausstehende Traditionsduell auszutragen. Anstoß im Stadion Hoheluft ist am Dienstag, den 15.11.2022 um 19:30 Uhr. Eintrittskarten für die Partie gibt es im Vorverkauf ausschließlich online unter dem Link https://www.universe.com/SCV-KSV sowie an der Abendkasse für 10,00 Euro (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 8,00 Euro). Das Stadion wird ab 18 Uhr geöffnet sein. Da die Parkplatzsituation vor Ort sehr angespannt ist, bitten wir, wenn möglich, um Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir freuen uns schon jetzt auf eine wunderbare Partie, einen tollen Austausch und einen fantastischen Fußballabend, wenn dann unsere Mannschaft die Ehre besitzt, auch mal gegen ein Team aus der 2. Bundesliga auflaufen zu dürfen. Und auch wenn der Termin mitten in der Woche ist, hoffen wir dennoch auf viele Menschen, die den Weg an die Hoheluft gehen, um an diesem Traditionsspiel teilzunehmen.