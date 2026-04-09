SC Victoria denkt an die Regionalliga

Der SC Victoria gehört in Hamburg zu den Institutionen, aus der Oberliga ist der Traditionsverein nicht mehr wegzudenken. Doch: Eine Rückkehr in die Regionalliga Nord könnte schon bald wieder ein Thema werden, immerhin hat der Klub aus dem Stadion Hoheluft erst kürzlich intensiv über einen möglichen Aufstieg nachgedacht.
Nach den Plätzen zehn, acht und elf hat sich der SC Victoria in der zweiten Saison unter Trainer Sascha Bernhardt extrem weiterentwickelt. Als Tabellenvierter beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Eimsbütteler TV zehn Punkte, der ETV hat zudem einmal mehr gespielt. "Vicky" hat sich also zu einem echten Spitzenteam entwickelt.
Im Februar teilte der Coach der FuPa-Redaktion mit, dass der Verein nicht über die Meisterschaft nachdenke. Vielmehr wollte der SC Victoria die guten Leistungen aus der Hinrunde bestätigen. Die Ausgangslage ist prima, deshalb war zuletzt auch die Regionalliga ein Thema beim Verein. „Aufgrund der aktuellen Tabellensituation hat sich der Verein intensiv mit dem Thema Regionalliga-Aufstieg und den entsprechenden Voraussetzungen beschäftigt. Unser Ziel ist es, uns kurzfristig nachhaltig in dieser Tabellenregion zu etablieren", teilt Bernhardt im Gespräch mit Transfermarkt mit.
Der 33-Jährige merkt an, dass diese Konsolidierung im oberen Tabellendrittel ein ambitioniertes Unterfangen wird, immerhin drohen mit FC Eintracht Norderstedt, FC St. Pauli II und FC Altona 93 gleich drei Klubs aus der Regionalliga abzusteigen. Es drohe eine Oberliga der Superlative, aber das soll natürlich die Entwicklung von "Vicky" nicht bremsen. Deshalb wird der Klub auch die Regionalliga nicht aus den Augen verlieren. Bernhardt führte nämlich aus: „Sollten wir es sportlich schaffen, uns in eine Ausgangsposition zu bringen, in der die Aufstiegsspiele zur Regionalliga realistisch sind, werden wir auch entsprechend melden. Fakt ist aber auch, dass eine Meldung als Vierter oder Fünfter wenig sinnvoll wäre.“
2012 stieg der SC Victoria als Oberliga-Meister auf, hielt im Anschluss die Regionalliga, stieg aber in der zweiten Saison wieder ab - zur damaligen Tabelle.
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