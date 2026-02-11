SC Victoria 1914 Templin: „Diese Landesklasse ist unberechenbar“

– Foto: Timo Babic/Verein

Der SC Victoria 1914 Templin steckt zur Winterpause im unteren Mittelfeld der Landesklasse Nord fest. Trainer Andy Vetter erklärt im FuPa-Teamcheck, warum sein junges Team dennoch Hoffnung schöpft – und welche Fehler dringend abgestellt werden müssen.

Ein Zwischenfazit im engen Tabellenkeller Trainer Andy Vetter blickt mit einer Mischung aus Realismus und Zuversicht auf die Hinrunde des SC Victoria 1914 Templin. „Diese Landesklasse ist sehr ausgeglichen und unberechenbar“, sagt er – und ordnet den aktuellen Rang klar ein: „Wir stehen zurecht im unteren Mittelfeld.“ Doch Vetter betont auch: „Wir wissen auch, warum das so ist, und werden hoffentlich diese Fehler in der Rückrunde abstellen können.“

Umbruch, Jugend und fehlende Konstanz

Ein entscheidender Grund für die wechselhaften Ergebnisse liegt laut Vetter im Sommerumbruch. Templin stellt „die zweitjüngste Mannschaft der Liga“. Diese „junge, neu zusammengestellte Mannschaft“ brauche „noch etwas Zeit und Vertrauen“. Dazu kam, dass das Team „zu oft verletzungs- oder arbeitsbedingt“ umgebaut werden musste. Vetters klarer Wunsch: „Hier wünsche ich mir mehr Konstanz.“

Ein furioser Start und bittere Rückschläge

Der Saisonbeginn machte allerdings Mut. Templin startete „furios“ mit einem 2:1-Erfolg im Pokal gegen SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II. Für Vetter war das kein Zufall: Der Sieg sei „nicht glücklich, sondern verdient“ gewesen.

Auch in der Liga zeigte das Team früh, welches Potenzial vorhanden ist. Im Derby am ersten Spieltag gegen den FSV Rot-Weiß Prenzlau war Templin laut Vetter „total überlegen“ und sogar „20 Minuten in Unterzahl das bessere und spielbestimmende Team“. Dennoch ging das Spiel verloren: „Leider mussten wir durch zwei Standardsituationen und in Unterzahl das Spiel abgeben.“

Strausberg, Schönow, Sachsenhausen – das Muster wiederholt sich

Auch das zweite Saisonspiel gegen den Staffelfavoriten FC Strausberg verlief lange auf Augenhöhe. „Bis zur 85. Minute komplett ausgeglichen“, beschreibt Vetter die Partie. Doch in der Schlussphase schlug die Unreife zu: „Durch zweimalige Unachtsamkeit und leichtsinnige Ballverluste kassierten wir jedoch zwei Gegentore in den letzten fünf Minuten.“

Gegen den BSV Rot-Weiß Schönow und TuS 1896 Sachsenhausen II verlor Templin jeweils 0:1. Wieder war das Problem ähnlich: „erneut nach Standardgegentoren“ – und weil die Mannschaft „unsere eigenen Großchancen nicht nutzten“ konnte.

Das Spiel gegen Gartz als Symbol für die Fehler

Beim 1:1 gegen den Tabellenzweiten SV Blau-Weiß 90 Gartz zeigte Templin erneut, dass es mithalten kann. Doch auch hier passierte ein vermeidbarer Rückschlag: „Unser Gegentor durch ein Eigentor nach einem schlechten Zuspiel zum Torwart – ohne Gegnerdruck.“

Potenzial ist da – mit und gegen den Ball

Trotz der bitteren Punkteverluste zieht Vetter aus diesen Partien einen klaren Schluss: „In diesen Spielen war großes Potenzial erkennbar – sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball.“

Taktisch flexibel, mental enger zusammengerückt

Die größte Entwicklung sieht der Trainer in zwei Bereichen: „Eine klare Weiterentwicklung sehe ich in der Spieltagstaktik – hier sind wir sehr anpassungsfähig – sowie in der mannschaftlichen Geschlossenheit.“ Sein Eindruck ist eindeutig: „Wir sind eine echte Einheit.“

Standards als großes Problem – 15 Gegentore nach ruhenden Bällen

Die Baustellen bleiben dennoch gravierend. Besonders alarmierend: „15 von 24 Gegentoren nach Standards“. Genau dort setzt Vetter einen Schwerpunkt für die Rückrunde. Ebenso müsse das Team beim Umschalten zulegen: Nach Ballverlust agiere man „oft noch zu zögerlich“. Und auch offensiv ist der Auftrag klar: die „konsequentere Verwertung unserer Großchancen“.

Vorbereitung seit 26. Januar – vier Tests geplant

Der Startschuss für die Vorbereitung fiel am 26.01., mit einem „eigenständigen Trainingsprogramm“. Dazu sind vier Testspiele geplant: Am Freitag, 13.02., um 19:30 Uhr geht es gegen den FV Preußen Eberswalde. Am Sonntag, 15.02., um 12 Uhr spielt Templin in Schwedt gegen die SpG Vieraden/Gartz. Am Freitag, 20.02., um 19 Uhr folgt ein Auswärtstest in Wolldeck gegen den SV Lübbenow. Am Sonntag, 22.02., um 11 Uhr wartet schließlich Motor Neubrandenburg.

Ziel bleibt ein einstelliger Tabellenplatz

Trotz aller Schwierigkeiten hält Templin an der Zielsetzung fest. „Vor der Saison haben wir gesagt, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen möchten – und dieses Ziel verfolgen wir weiterhin“, erklärt Vetter.

Abgänge und Neuzugänge zur Winterpause

Personell gab es bereits Bewegung. Verlassen haben den Verein Antonio Herre (zu FSV Schorfheide Joachimsthal) sowie Oliver Bähn (zur SG Storkow). Neu im Team sind Jones Jekel (von SG Storkow) und Stefan Neumann (vom SV Boitzenburg).

Der Schlüssel: Fehler abstellen und Standards verteidigen

Für Trainer Vetter ist der Weg klar: Entscheidend werde „die konsequente Fehlerbehebung sowie die Verbesserung bei der Verteidigung von Standardsituationen“ sein. Denn in dieser engen Landesklasse Nord kann jede kleine Schwäche sofort den Ausschlag geben – aber genauso schnell kann eine stabile Rückrunde den Blick wieder nach oben öffnen.