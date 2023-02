SC Verl: Zwei neue Spieler auf dem letzten Drücker Drittligist SC Verl hat am letzten Tag der Wintertransferperiode noch auf die Abgänge reagiert und zwei Neuverpflichtungen unter Vertrag genommen.

In 102 Spielen in der Keuken Kampioen Divisie, der Niederländischen 2. Liga, war Meijer an 41 Toren beteiligt (24 Treffer und 17 Vorlagen). Zuletzt konnte sich der Mittelstürmer nach einer Knieverletzung in Zwolle nicht mehr durchsetzen und absolvierte in der Hinrunde der laufenden Saison kein Meisterschaftsspiel.

„Stijn ist ein spielstarker Stürmer der absolute Qualitäten im Strafraum mitbringt. Mit seinen Fähigkeiten verstärkt er unseren Kader und gibt uns weitere Möglichkeiten in der Offensive. Wir werden ihn nun schnell in unsere Mannschaft integrieren, damit er uns umgehend weiterhelfen kann", so Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange.

Kammerbauer bringt aus Kiel, Nürnberg und Braunschweig die Erfahrung aus 60 Zweitliga-Spielen mit. Bei der Freiburger Reserve war der frühere Nationalspieler (U15 bis U20) zuletzt der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, erhielt jedoch kein neues Arbeitspapier im vorigen Sommer.