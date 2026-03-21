SC Verl zurück auf direktem Aufstiegsplatz

Noch einmal müssen die Drittligisten ran, bevor es vor dem Saisonendspurt noch einmal eine kleine Verschnaufpause gibt - der Länderspielpause sei Dank. Tabellenführer VfL Osnabrück will seinen Vorsprung weiter ausbauen, das Verfolgerfeld um jeden Preis punkten, denn es geht weiter extrem eng zur Sache. Nach dem Debakel an der Ostsee sinnt der MSV Duisburg auf Wiedergutmachung, mit dem TSV 1860 München wartet aber gleich das nächste Topteam. Den Auftakt machte Hansa Rostock beim SV Wehen Wiesbaden.
Für den FC Hansa Rostock geht der Weg weiter steil nach oben. Nach dem 5:1-Kantersieg am vergangenen Wochenende gegen den MSV Duisburg legte die Mannschaft von Daniel Brinkmann am Abend nach und schlug im Verfolgerduell den SV Wehen Wiesbaden mit 1:0. Bereits nach vier Minuten fiel der einzige Treffer des Abends. Kenan Fatkic traf für Hansa vom Elfmeterpunkt, nachdem zuvor Florian Hübner im Strafraum regelwidrig gelegt wurde. Für seinen provozierenden Jubel vor der Heimkurve sah Fatkic Gelb. Die Hausherren brauchten nicht lange, um zu zeigen, warum sie auch oben mit dabei sind. Jordy Gillekens setzte den Ball nur knapp über den Querbalken (11.). Wiesbaden presste früh und setzte Hansa so unter Druck. Mitte der ersten Hälfte scheiterten zunächst Moritz Flotho, dann auch Fatih Kaya, deren Schüsse jeweils geblockt wurden (25.). Es waren 65 Minuten absolviert, als Florian Carstens hart gegen Hübner einstieg, deutlich härter war aber die Entscheidung des Unparteiischen, glatt Rot zu zeigen. Gino Fechner prüfte kurz darauf das Aluminium, der Ausgleich blieb Wiesbaden jedoch weiter verwehrt (68.). Den Hessen rann in der Schlussphase die Zeit davon, der eingewechselte Lukas Schleimer vergab in der Nachspielzeit die wohl beste Chance. Ein Abpraller landete direkt vor seinen Füßen, den Abschluss platzierte er aus rund sieben Metern aber knapp neben den Kasten. Rostock zitterte sich letztlich zum nächsten Dreier und kann zumindest bis zum Samstagmittag auf dem direkten Aufstiegsplatz zwei verweilen.
Den mittlerweile fünften Saisonsieg konnte der 1. FC Schweinfurt feiern. Gegen den VfB Stuttgart II begann der Schnüdel gleich druckvoll. Pius Krätschmer scheiterte bereits nach zwei Minuten nur an einer starken Parade des VfB-Keepers. Die Hausherren waren in der Folge das bessere Team, die ganz klaren Torchancen konnten beide Seiten aber nicht herausspielen. Somit ging es torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel waren es wieder die Schweinfurter, die mehr Zug hatten. Ekin Celebi nahm nach einer Ecke den Ball direkt und zimmerte ihn zum 1:0 unter die Latte. Gerade einmal vier Minuten waren da im zweiten Durchgang absolviert. Der FCS wollte mehr, Manuel Wintzheimer (57.) und Devin Angleberger (58.) ließen gute Gelegenheiten ungenutzt. Besser machte es der VfB, der durch Noah Darvich zum Ausgleich kam (59.). Mit zunehmender Spieldauer flachte die Begegnung etwas ab, um dann in der Schlussphase noch einmal an Fahrt aufzunehmen. Drei Minuten vor dem Ende verwandelte Johannes Geis einen Freistoß direkt, Wintzheimer sorgte mit einem abgefälschten Schuss keine zwei Minuten später für die Entscheidung.
War es das für den FC Erzgebirge Aue? Die abstiegsbedrohten Sachsen haben beim SV Waldhof Mannheim verloren und den Abstand zum rettenden Ufer nicht verringern können. Dabei begann das Spiel aus Sicht der Gäste vielversprechend. Marcel Bär konnte gleich mehrere Großchancen aber nicht zum Führungstreffer nutzen. Die Hausherren fanden erst kurz vor der Pause wirklich in die Partie, kassierten in der Drangphase allerdings den Gegentreffer. Marvin Stefaniak brachte Aue per Distanzschuss in Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel übernahm der Waldhof die Kontrolle. Terrence Boyd (46.) und Felix Lohkemper (49.) scheiterten zunächst knapp, Lovis Bierschenk traf schließlich zum Ausgleich (51.). Die Mannheimer waren fortan die spielbestimmende Mannschaft, die Entscheidung ließ jedoch auf sich warten. Erst in letzter Minute markierte Boyd mit seinem zehnten Saisontor den 2:1-Heimerfolg für die Gastgeber.
Alemannia Aachen ist weiter die Mannschaft der Stunde. Auch beim FC Ingolstadt kamen die Kaiserstädter zu einem dreifachen Punktgewinn. Gleich in der Anfangsphase zeigte die Alemannia, dass sie sich etwas vorgenommen hatte. Mika Schroers fand im FCI-Keeper seinen Meister (10.), Pierre Nadjombes Schuss wurde im Strafraum abgegrätscht (12.). Die Gäste waren das bessere Team, doch bis zur Schlussphase der ersten Hälfte gab es keine weiteren Großchancen. Fünf Minuten vor dem Ende wehrte Ingolstadts Keeper eine Flanke direkt vor die Füße von Faton Ademi ab, der aus kurzer Distanz das Geschenk dankend annahm und zum 1:0 einschob. Die Freude währte aber nur kurz, denn Marcel Costly erzielte noch vor dem Pausenpfiff den Ausgleich (44.). Es waren 55 Minuten gespielt, als Aachen im Mittelfeld einen Ball eroberte. Am Ende der Offensivaktion zog Schroers in die Mitte und versenkte zum 2:1. In der Schlussphase suchte die Alemannia die Entscheidung, während Ingolstadt auf den Ausgleich drängte. Beides sollte nicht gelingen, sodass die Partie mit 2:1 für Aachen endete.
Energie Cottbus scheint im Saisonfinale einmal mehr die Luft auszugehen. Bereits zum dritten Mal in Folge konnten die Lausitzer nicht gewinnen. Gegen Kellerkind SSV Ulm sah es gar lange Zeit nach der nächsten Niederlage aus. Die Spatzen gingen durch Leon Dajaku, der sehenswert mit Lucas Röser zusammenspielte, nach 21 Minuten in Führung. Cottbus versuchte, zurückzukommen, was kurz vor der Pause beinah gelungen wäre. Tolcay Cigerci verpasste das Tor aus halblinker Position nur um wenige Zentimeter (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Energie den Druck immer mehr, trotzdem mussten sich die 12.043 Zuschauer gedulden. Erst in der Schlussphase kam Cottbus zum Ausgleich. Erik Engelhardt nutzte eine mustergültige Flanke von Merveille Biankadi mit dem Kopf zum 1:1 (77.). In der Nachspielzeit hätte Biankadi beinah noch das Spiel gedreht, doch er verpasste um Haaresbreite. Energie bleibt zunächst auf Rang zwei, doch der könnte spätestens am Sonntag futsch sein.
In Torlaune hat sich der SSV Jahn Regensburg vor eigenem Publikum gezeigt. Der SSV setzte sich gegen den TSV Havelse deutlich mit 5:2 durch und dürfte damit den Klassenerhalt sicher haben. Den Regensburgern gelang dabei ein echter Traumstart, denn schon nach zwei Minuten traf Eric Hottmann zum 1:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Malte Karbstein auf 2:0, ehe Hottmann nach dem Seitenwechsel den Doppelpack perfekt machte (56.). Spätestens nach dem 4:0 von Leopold Wurm war die Begegnung entschieden (66.), wenngleich Havelse mit zwei Treffern noch einmal herankommen konnte. Florian Dietz traf in der Nachspielzeit zum 5:2-Endstand.
Ein klarer 3:0-Erfolg sorgte beim SC Verl gleich für doppelte Freude. Neben dem Sieg ging es für die Ostwestfalen in der Tabelle rauf auf den zweiten Platz und damit auf einen direkten Aufstiegsrang. Gegen den 1. FC Saarbrücken ging es gleich mächtig zur Sache. Der SCV übernahm von Beginn an die Kontrolle und erspielte sich Chancen im gefühlten Minutentakt. Es waren 16 Minuten gespielt, als Berkan Taz mit einem 25-Meter-Kracher das Aluminium erzittern ließ. Im weiteren Verlauf betrieb Verl Chancenwucher erster Klasse, was sich aber nicht rächen sollte. Kurz nach der Pause gab es die Erlösung: Oualid Mhamdi ließ Saarbrückens Keeper keine Abwehrchance (51.). Zehn Minuten später erhöhte Alessia Besio nach einem Fehler im Aufbauspiel des FCS. Mit dem Treffer zum 3:0 war die Sache dann entschieden. Mhamdi erzielte aus zehn Metern den Endstand.
31. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Viktoria Köln
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - FC Energie Cottbus
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SV Waldhof Mannheim
Sa., 04.04.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg
Sa., 04.04.26 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg
So., 05.04.26 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SC Verl
So., 05.04.26 16:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04
So., 05.04.26 19:30 Uhr Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden
32. Spieltag
Di., 07.04.26 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSG 1899 Hoffenheim II
Di., 07.04.26 19:00 Uhr FC Energie Cottbus - TSV 1860 München
Di., 07.04.26 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - FC Erzgebirge Aue
Di., 07.04.26 19:00 Uhr MSV Duisburg - VfL Osnabrück
Di., 07.04.26 19:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - Rot-Weiss Essen
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - Viktoria Köln
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr VfB Stuttgart II - SSV Ulm 1846 Fußball
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SC Verl - F.C. Hansa Rostock
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