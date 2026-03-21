SC Verl zurück auf direktem Aufstiegsplatz

War es das für den FC Erzgebirge Aue? Die abstiegsbedrohten Sachsen haben beim SV Waldhof Mannheim verloren und den Abstand zum rettenden Ufer nicht verringern können. Dabei begann das Spiel aus Sicht der Gäste vielversprechend. Marcel Bär konnte gleich mehrere Großchancen aber nicht zum Führungstreffer nutzen. Die Hausherren fanden erst kurz vor der Pause wirklich in die Partie, kassierten in der Drangphase allerdings den Gegentreffer. Marvin Stefaniak brachte Aue per Distanzschuss in Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel übernahm der Waldhof die Kontrolle. Terrence Boyd (46.) und Felix Lohkemper (49.) scheiterten zunächst knapp, Lovis Bierschenk traf schließlich zum Ausgleich (51.). Die Mannheimer waren fortan die spielbestimmende Mannschaft, die Entscheidung ließ jedoch auf sich warten. Erst in letzter Minute markierte Boyd mit seinem zehnten Saisontor den 2:1-Heimerfolg für die Gastgeber. ____ Aachener Lauf geht in Ingolstadt weiter

Alemannia Aachen ist weiter die Mannschaft der Stunde. Auch beim FC Ingolstadt kamen die Kaiserstädter zu einem dreifachen Punktgewinn. Gleich in der Anfangsphase zeigte die Alemannia, dass sie sich etwas vorgenommen hatte. Mika Schroers fand im FCI-Keeper seinen Meister (10.), Pierre Nadjombes Schuss wurde im Strafraum abgegrätscht (12.). Die Gäste waren das bessere Team, doch bis zur Schlussphase der ersten Hälfte gab es keine weiteren Großchancen. Fünf Minuten vor dem Ende wehrte Ingolstadts Keeper eine Flanke direkt vor die Füße von Faton Ademi ab, der aus kurzer Distanz das Geschenk dankend annahm und zum 1:0 einschob. Die Freude währte aber nur kurz, denn Marcel Costly erzielte noch vor dem Pausenpfiff den Ausgleich (44.). Es waren 55 Minuten gespielt, als Aachen im Mittelfeld einen Ball eroberte. Am Ende der Offensivaktion zog Schroers in die Mitte und versenkte zum 2:1. In der Schlussphase suchte die Alemannia die Entscheidung, während Ingolstadt auf den Ausgleich drängte. Beides sollte nicht gelingen, sodass die Partie mit 2:1 für Aachen endete. ____ Nächster Rückschlag für Cottbus

Energie Cottbus scheint im Saisonfinale einmal mehr die Luft auszugehen. Bereits zum dritten Mal in Folge konnten die Lausitzer nicht gewinnen. Gegen Kellerkind SSV Ulm sah es gar lange Zeit nach der nächsten Niederlage aus. Die Spatzen gingen durch Leon Dajaku, der sehenswert mit Lucas Röser zusammenspielte, nach 21 Minuten in Führung. Cottbus versuchte, zurückzukommen, was kurz vor der Pause beinah gelungen wäre. Tolcay Cigerci verpasste das Tor aus halblinker Position nur um wenige Zentimeter (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Energie den Druck immer mehr, trotzdem mussten sich die 12.043 Zuschauer gedulden. Erst in der Schlussphase kam Cottbus zum Ausgleich. Erik Engelhardt nutzte eine mustergültige Flanke von Merveille Biankadi mit dem Kopf zum 1:1 (77.). In der Nachspielzeit hätte Biankadi beinah noch das Spiel gedreht, doch er verpasste um Haaresbreite. Energie bleibt zunächst auf Rang zwei, doch der könnte spätestens am Sonntag futsch sein.

Der SSV Ulm sendet ein Lebenszeichen. – Foto: Imago Images

____ Regensburg lässt es krachen

In Torlaune hat sich der SSV Jahn Regensburg vor eigenem Publikum gezeigt. Der SSV setzte sich gegen den TSV Havelse deutlich mit 5:2 durch und dürfte damit den Klassenerhalt sicher haben. Den Regensburgern gelang dabei ein echter Traumstart, denn schon nach zwei Minuten traf Eric Hottmann zum 1:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Malte Karbstein auf 2:0, ehe Hottmann nach dem Seitenwechsel den Doppelpack perfekt machte (56.). Spätestens nach dem 4:0 von Leopold Wurm war die Begegnung entschieden (66.), wenngleich Havelse mit zwei Treffern noch einmal herankommen konnte. Florian Dietz traf in der Nachspielzeit zum 5:2-Endstand. ____ SC Verl zurück auf Platz zwei

Ein klarer 3:0-Erfolg sorgte beim SC Verl gleich für doppelte Freude. Neben dem Sieg ging es für die Ostwestfalen in der Tabelle rauf auf den zweiten Platz und damit auf einen direkten Aufstiegsrang. Gegen den 1. FC Saarbrücken ging es gleich mächtig zur Sache. Der SCV übernahm von Beginn an die Kontrolle und erspielte sich Chancen im gefühlten Minutentakt. Es waren 16 Minuten gespielt, als Berkan Taz mit einem 25-Meter-Kracher das Aluminium erzittern ließ. Im weiteren Verlauf betrieb Verl Chancenwucher erster Klasse, was sich aber nicht rächen sollte. Kurz nach der Pause gab es die Erlösung: Oualid Mhamdi ließ Saarbrückens Keeper keine Abwehrchance (51.). Zehn Minuten später erhöhte Alessia Besio nach einem Fehler im Aufbauspiel des FCS. Mit dem Treffer zum 3:0 war die Sache dann entschieden. Mhamdi erzielte aus zehn Metern den Endstand. ____ Liveticker: TSG Hoffenheim II - VfL Osnabrück

Morgen, 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II VfL Osnabrück VfL Osnabrück 13:30 live PUSH

____ Liveticker: MSV Duisburg - TSV 1860 München

Morgen, 16:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg TSV 1860 München TSV 1860 16:30 live PUSH

____ Liveticker: Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen