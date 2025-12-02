SC Verl U17 steigt in die DFB-Nachwuchsliga auf - Showdown bei der U19

Die Entscheidung in der U17-Westfalenliga fiel am vergangenen Samstag. Spitzenreiter SC Verl fuhr einen souveränen 5:1-Heimerfolg gegen den Hombrucher SV ein und ist am letzten Hinrunden-Spieltag, an dem die Ostwestfalen spielfrei haben, nicht mehr einzuholen. Zehn Siege in zwölf Partien sind die Bilanz, die die Verler U17 erstmals in das "Konzert der Großen" führt.

In der U19-Westfalenliga kommt es zum ganz großen Showdown am letzten Hinrunden-Spieltag. Sowohl der Hombrucher SV als auch der SV Rödinghausen haben alles gewonnen und lediglich gegen Verfolger SV Lippstadt 08 die Punkte geteilt. Dieser leistete sich aber mehrere Unentschieden, so dass der SVL aussichtslos in Rückstand geraten ist. Am kommenden Sonntag um 11 Uhr wird sich nun in Rödinghausen entscheiden, wer in die DFB-Nachwuchsliga aufsteigt. Hombruch reicht im direkten Duell ein Remis, da am vergangenen Wochenende das bessere Torverhältnis verteidigt wurde. Während Rödinghausen beim VfB Waltrop 4:0 gewann, brauchte Hombruch gleichzeitig mindestens einen 2:0-Erfolg, um vorne zu bleiben. Dies gelang souverän mit einem 5:0-Heimsieg gegen den SC Verl.

Hombruch würde zum ersten Mal in das bundesweite U19-Oberhaus vorstoßen. Rödinghausen war schon mal in der Spielzeit 2018/19 in der A-Junioren-Bundesliga, die im Sommer 2024 von der DFB-Nachwuchsliga abgelöst wurde.