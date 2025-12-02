SC Verl U17 steigt in die DFB-Nachwuchsliga auf - Showdown bei der U19

Die Entscheidung in der U17-Westfalenliga fiel am vergangenen Samstag. Spitzenreiter SC Verl fuhr einen souveränen 5:1-Heimerfolg gegen den Hombrucher SV ein und ist am letzten Hinrunden-Spieltag, an dem die Ostwestfalen spielfrei haben, nicht mehr einzuholen. Zehn Siege in zwölf Partien sind die Bilanz, die die Verler U17 erstmals in das "Konzert der Großen" führt.
In der U19-Westfalenliga kommt es zum ganz großen Showdown am letzten Hinrunden-Spieltag. Sowohl der Hombrucher SV als auch der SV Rödinghausen haben alles gewonnen und lediglich gegen Verfolger SV Lippstadt 08 die Punkte geteilt. Dieser leistete sich aber mehrere Unentschieden, so dass der SVL aussichtslos in Rückstand geraten ist. Am kommenden Sonntag um 11 Uhr wird sich nun in Rödinghausen entscheiden, wer in die DFB-Nachwuchsliga aufsteigt. Hombruch reicht im direkten Duell ein Remis, da am vergangenen Wochenende das bessere Torverhältnis verteidigt wurde. Während Rödinghausen beim VfB Waltrop 4:0 gewann, brauchte Hombruch gleichzeitig mindestens einen 2:0-Erfolg, um vorne zu bleiben. Dies gelang souverän mit einem 5:0-Heimsieg gegen den SC Verl.
Hombruch würde zum ersten Mal in das bundesweite U19-Oberhaus vorstoßen. Rödinghausen war schon mal in der Spielzeit 2018/19 in der A-Junioren-Bundesliga, die im Sommer 2024 von der DFB-Nachwuchsliga abgelöst wurde.
12. Spieltag
Hombrucher SV – SC Verl 5:0
Hombrucher SV: Simon Ole Schilling, Leandro Tavares (81. Daniel Vrljic), Jannik Leppla, Theo Pothmann, Matthew Damilola Olugbemi (60. Nils Kleine), Kilian Zierhorst (77. Yafes-Epe Kodaman), Noah Fell, Deniz Can Demir, Luis Majdanac, Jan-Luca Lamay (72. Tristan Kyrill Studzian), Elias Abid Óuabbou (86. Özgürcan Köse) - Trainer: Max Lepper
SC Verl: Mike Louis Kunert, Edward Nosakhare Adewunmi (51. Felix Gorgon), Colin Dillmann (46. Mustafa Koymali), Mads Lucian Pettke, Aron Syla, Michael Angwafor Suh, Jan Olschewski (66. Magnus Mertens), Jarne Henkler (46. Redon Latifaj), Max Klecha (79. Eren Kindan), Ardit Muldakaj, Maxim Kautz - Trainer: Robert Mainka
Tore: 1:0 Elias Abid Óuabbou (18.), 2:0 Elias Abid Óuabbou (32.), 3:0 Jan-Luca Lamay (47.), 4:0 Deniz Can Demir (66.), 5:0 Luis Majdanac (83.)
VfB Waltrop – SV Rödinghausen 0:4
VfB Waltrop: Nico Rose, Tom Louis Kunze, Mika Nowroth, Yasin Uguz (59. Kiyan Saritas), Adam Buchko (59. Jacob Donkoh), Louis Miquel Mertins (73. David Ril), Elger Aburime (59. Younes El Kourachi), Helbest Duski, Devin Joschua Schreiber, Lukas Heavens (73. Vladislav Olefirenko), Hassan Haradini - Trainer: Ervis Collaku
SV Rödinghausen: Max Koch, Amon Demirovic, Till Donath (72. Philipp Fröh), Leon Kolesnik, Moritz Brasas, Eyüp Can Güner, David Krause (78. Adrian Vogel), Ben-Chidera Odo (61. Vlas Beskorovainyi), Mattes Schramm (72. Luis Pribanic), Diego Hübner, Arda Ermis (78. Jarne Miko Scholz) - Trainer: Florian Langer
Tore: 0:1 Ben-Chidera Odo (25.), 0:2 Mattes Schramm (50.), 0:3 Till Donath (55.), 0:4 Mattes Schramm (61.)
13. Spieltag (Das Finale um den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga)
12. Spieltag (Der entscheidende Sieg des SC Verl zum Aufstieg)
Hinweis: Die B-Junioren-Kader des SC Verl und des Hombrucher SV sind auf fussball.de größtenteils anonymisiert, so dass leider keine Datenerfassung erfolgen kann.