SC Verl II verpflichtet Rückkehrer aus Lippstadt 22-Jähriger kommt mit Oberliga-Erfahrung zurück von red · Gestern, 18:16 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Verl

Im Sommer 2024 verließ David Dören (22) den SC Verl II als Meister der Westfalenliga Staffel 1. Beim SV Lippstadt 08 gehörte er in den vergangenen beiden Spielzeiten zum Stamm und absolvierte 58 Partien im westfälischen Amateuroberhaus. Sein Abschied war bereits seit Anfang Juni bekannt. Zwei Monate später steht fest, dass der vielseitige Offensivspieler zur Verler U21 zurückkehrt und dort seine gewonnene Erfahrung einbringen wird.

Matt Beadle, Verls Technischer Direktor, sagt: „David ist ein absoluter Teamplayer, der auf mehreren Positionen flexibel eingesetzt werden kann. Er kennt unseren Verein bereits aus seiner ersten Zeit in Verl und bringt durch seine Station in Lippstadt zudem wertvolle Oberliga-Erfahrung mit. Umso mehr freuen wir uns, ihn wieder an der Poststraße begrüßen zu dürfen.“ Mit Glenn Gutmann hat die Zweitvertretung einen weiteren Neuzugang kurz vor dem Saisonstart präsentiert, der sein erstes Seniorenjahr absolvieren wird. Der 19-Jährige wurde seit der U15 beim DSC Arminia Bielefeld ausgebildet und war in den vergangenen beiden Spielzeiten für die U19 in der DFB-Nachwuchsliga aktiv.